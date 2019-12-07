İhtiyaç Kredisi Veren Faktöringler 2020

Bankalar dışında finansman desteği arayan vatandaşlar için alternatif birçok finans kuruluşu tarafından ihtiyaç kredisi başta olmak üzere birçok farklı kategoride kredi desteği sunulmaktadır. Bu kurumlar arasında yer alan faktöringler yaygın olarak tercih edilmektedir. Faktöringler üzerinden ihtiyaç finansmanı alacak kişilerin öncelikle bu kurumların BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) kayıtlı olup olmadıklarını kontrol etmeleri tavsiye edilir. Resmi olarak kolay finansman desteği sağlayan tüm kurumları tercih edebilirisiniz.

İhtiyaç kredisi veren BDDK kayıtlı faktöringler arasında:

· Deniz Faktöring

· Anadolu Faktöring

· ING Faktöring

· Lider Faktöring

· ABC Faktöring

· Şeker Finans

· Kredi Finans Faktöring

· Ak Faktöring

· Garanti BBVA Faktöring vb.

Yer almaktadır. Bu tip kurumlar üzerinden senetle kredi desteği alarak, bankalara borçlanmanıza gerek kalmadan ihtiyaç finansmanı alabilirsiniz. Faktöringler diğer finans kuruluşlarına göre daha avantajlı oranlarla ve kolay şekilde kredi desteği sağlayarak tüm ihtiyaçlarınız için finansman desteği sunmaktadır.

Faktöringlerden İhtiyaç Kredisi Nasıl Alınır?

Faktöringler üzerinden finansman almak için öncelikle yurt içi ve yurt dışında yapacağınız satın alımlar için finansman kullanılacak ürünlerin faturalandırma ve ıskontoyla satın alam işlemleri için belirli unsurlara sahip olması gerekmektedir. Farklı finansman desteklerinin yanı sıra nakit yönetimi ve tahsilat yönetimleri ile ilgilide kurumsal olarak Faktöringlerden yararlanabilirsiniz.

Faktöringler genellikle firmaların mal ve hizmet satışlarından doğan veya doğacak alacakları ile finansman ilişkilerine yönelik hizmetler sunmaktadır. Ancak günümüzde gelişen bankacılık hizmetleri sayesinde bazı firmalar tarafından bireysel tüketiciler içinde benzer hizmetler ile finansman destekleri sağlanmaktadır. Tahsilat ve nakit yönetimi için hizmet veren bu kurumların farklı tür ürünlerinden yararlanarak özellikle araç alımları ve diğer ihtiyaçlar için farklı tip finansman türlerinden yararlanabilirsiniz.

Bankalar bünyesinde hizmet veren finans şirketleri aracılığıyla bireysel ihtiyaçlarınız için konut, borç transferi, eğitim ve diğer pek çok farklı finansman türlerinden yararlanabilirsiniz. Genellikle Faktöringler tarafından kurumsal firma ve işletmeler için verilen destekler, bankalara bağlı hizmet veren finans şirketleri ile bireysel müşteriler içinde destek sunmaktadır.

Faktöring Kredisi Alma Şartları Nelerdir?

Bankalar dışında kredi desteği sunan finans kuruluşlarından kredi almak için bankalara benzer bazı şartları sağlanması gerekir. Özellikle talep edilen kredi türüne ve miktarına göre kişinin borcunu ve taksitlerini ödemesini sağlayacak oranlarda belirli bir gelire sahip olması yine kredi almak için gereken en temel şartlar arasında sayılabilir. Bunun dışında kişinin firma tarafından sunulan diğer tüm şartları sağlaması istenmektedir.

Faktöringlerden finansman desteği almak için 18 yaşından büyük olmak ve gelir durumunun yeterli olması şartları aranan en temel şartlar arasında sıralanmaktadır. Bu şartları yanı sıra bankalar kadar önemli olmasa da Faktöringler tarafından kişilerin kredi notu dikkate alınabilir. Kredi sicili bozuk olanlar için teminat ve kefile ilişkin bir takım farklı şartlar aranabilmektedir.