Altınok: ''Keçiören’i hep birlikte el ele gönül gönüle yöneteceğiz''

Keçiören Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Kongresi’ne katılan Başkan Altınok, “Ülkemizi yönetmek adına gençlerimizin büyük yükümlülükleri vardır. Keçiören’i yaşlı, genç, engelli, çocuk demeden hep birlikte el ele gönül gönüle yöneteceğiz” dedi.

Keçiören Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi’nde gerçekleştirilen Gençlik Meclisi Kongresi’ne Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, muhtarlar, vatandaşlar ve gençler katıldı.

51 MAHALLEDE GENÇLİK YAPILANMASI

Kongrede, Gençlik Meclisine üye 75 kişiden 12 kişi yürütme kurulu üyesi seçilirken 50 kişi asil, 25 kişi de yedek yönetim kurul üyesi olarak göreve getirildi. Keçiören Gençlik Konseyi Gençlik Meclis Başkanlığına Ömer Cihat Mert, katip üyeliklerine Başak Ak, Mehmet Yıldırım ve Uğurcan Dinçer seçildi. Daha sonra her mahalle için birer komisyon kurularak toplamda 51 mahallede gençlik yapılanması oluşturuldu.

“FAYDALI İŞLER YAPARAK GÖNÜLLERE YAZILACAĞIZ”

Kent Konseyi’nin kurulmasına öncülük eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok salondakilere hitaben yaptığı konuşmada, kongreye tüm siyasi partilerin temsilcilerinin katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Altınok, “Düşüncemiz, partimiz, ideolojimiz ne olursa olsun bugün bu kongreye tüm siyasi partilerimizin temsilcileri katılarak birliğimize ve beraberliğimize ışık tutmuşlardır” dedi.

Kent Konseyi’nin, tüm organlarıyla birlikte aktif olarak çalışacağının da altını çizen Başkan Altınok, “Kent konseyinin amacı şehri ve kenti el ele yönetmektir. Önceki dönemde de Kent Konseyimiz vardı ama işlevsiz hale gelmişti. Kent Konseyi belediyeler için oldukça önemlidir. Çünkü vatandaşın, 5 yıllığına belediye başkanını seçip, ‘ne yapıyorsa yapsın’ deme devri kapanmıştır. Vatandaşımız yaşadığı kent ile ilgili sıkıntıları tüm mecraları kullanarak iletmelidir. Üniversite, lise demeden sokakta, evde her yerde teşkilatlanıp, vatandaşımızın ne sıkıntısı varsa öğrenip anında müdahale edeceğiz. Ayrıca gençlerimizden proje isteyerek onları da hayata geçireceğiz. Herkesi dinleyerek doğru olan ne ise onu yapacağız. Bizler fâniyiz eserler bırakacağız. Devletimize, milletimize faydalı işler yaparak gönüllere yazılacağız” diye konuştu.

“BELEDİYECİLİKTE DUVARLARI YIKTIK”

Başkan Altınok salondaki gençlere bir dizi uyarılarda bulunarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Milletlerin ve devletlerin geleceği çocuklar ve gençlerdir. Hedefleriniz, idealleriniz ve ülküleriniz yüksek olmalı. Gençlerimizin arasından milletvekilleri, belediye başkanları ve cumhurbaşkanları çıkacak. Bu anlamda genç yaşta sorumluluk almak oldukça önemli. Ben bir Keçiören çocuğuyum. Çocukken biz Keçiören’de gezecek yer olmadığından Kuğulu Park’a veya Gençlik Parkı’na gezmeye giderdik. Ama gün geldi, bir Keçiören çocuğu hizmetkâr olarak belediye başkanı seçildi ve ortaya koyduğu hizmetlerle ve eserlerle Keçiören’i Türkiye’ye tanıttı. Belediyecilikte duvarları yıkarak, sosyal belediyecilik adına birçok ilki Keçiören’de başlattık. Eğer bu şehre ait olursanız, kalbinizde, beyninizde, yüreğinizde bu şehir olursa o kente hizmetkâr olursunuz.”

“BU TOPRAKLARDA HERKESİN GÖZÜ VAR”

Başkan Altınok konuşmasının sonunda Türkiye’nin zengin bir ülke olduğuna, son zamanlarda zor bir süreçten geçtiğine ve Türkiye’yi parlak bir geleceğin beklediğine değinerek, “Irak’ta, Suriye’de ve Müslüman coğrafyalarında Müslüman Müslümanı, kardeş kardeşi öldürüyor. Oralarda hep bir dram var. Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor, ‘Bir insanın ölümü bir âlimin ölümü, bir insanın kurtuluşu bütün insanlığın kurtuluşudur.’ Bu noktadan hareketle fitneye ve oyuna gelmemeliyiz. Hedefte Türkiye ve İran var. Ülkemize, devletimize ve milletimize sahip çıkalım. Bu topraklar herkesin gözünün olduğu topraklardır. Şimdi bizler kendi ayakları üzerinde duran, İkinci bağımsızlık savaşını veren bir Türkiye’nin bedelini ödüyoruz. Kendi İHA ve SİHA’mızı, savaş gemimizi, füzemizi yapıyoruz. Bu anlamda bağımsızlığımız için önemli adımlar atıyoruz. Kıbrıs’ta doğalgaz ve petrol aramamıza izin vermiyorlar. Yaptırım uyguluyorlar. Türkiye eğer doğalgaz ya da petrol bulursa uçacaktır” ifadelerini kullandı. ​