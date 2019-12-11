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Başkentgaz'dan Temelli'de 55 Milyon TL'lik Yatırım

2012 yılından bu yana Ankara’da yaklaşık 2 Milyon aboneye kaliteli, güvenli ve sürekli doğal gaz dağıtım hizmeti sunmak için alt yapı ve teknoloji yatırımları yapan Başkentgaz, Temelli’de Türkiye’nin en büyük şehir besleme istasyonunu devreye aldı.

Tuğçe Cantürk
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2012 yılından bu yana Ankara’da yaklaşık 2 Milyon aboneye kaliteli, güvenli ve sürekli doğal gaz dağıtım hizmeti sunmak için alt yapı ve teknoloji yatırımları yapan Başkentgaz, Temelli’de Türkiye’nin en büyük şehir besleme istasyonunu devreye aldı.

Başkentgaz Doğal Gaz Şebekesi 55 Milyon TL Yatırımla Daha Güçlü ve Modern

Doğal gaz dağıtım şebekesini, yeni nesil teknolojiler ile geliştirmek için yatırımlarına hızla devam eden Başkentgaz, Ankara’nın gelecek ihtiyaçlarını bugünden karşılama çalışmalarını sürdürüyor. Ankara’nın gelişim trendini ve mevcut şebekesini değerlendirerek ilerleyen yıllarda oluşabilecek doğal gaz ihtiyaç raporunu oluşturan Başkentgaz, elde ettiği veriler doğrultusunda yeni tesis ve projeleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda hizmet bölgesinde 2050 yılına kadar oluşabilecek doğal gaz ihtiyacına göre uzun vadeli bir planlama yaptı. Temelli’de Türkiye’nin en yüksek çekiş kapasitesine sahip istasyonunu ve bu istasyona bağlı şehir şebekesi bağlantılarını 55 Milyon TL değerinde yatırımla tamamladı.

Başkentgaz, 21 dönüm alan üzerinde tesis ettiği Temelli İstasyonu ve 20 km boru hattından oluşan şehir şebekesi bağlantı hattı ile 1.500 şehir istasyonu ve Türkiye’nin ikinci büyük ağı olan 12.000 km’lik şebeke hattını besliyor. Yeni nesil teknoloji ve donanım ile yapımı tamamlanan Temelli İstasyonu ile Ankara’nın doğal gaz şebekesi artık daha güçlü, daha modern ve daha güvenli. 

 

 

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