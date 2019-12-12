Ankara itfaiye filosuna 7 yeni araç...

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu “ Araç filomuza kattığımız 7 araç ile toplam araç sayımız 160'a yükseldi''

“7/24 ANKARALILARA EN İYİ HİZMETİ SUNMAYI AMAÇLIYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yeni aldığı 6’sı tam otomatik yangın söndürme aracı ve 32 metrelik tam otomatik merdiven aracıyla araç filosunu genişletti.

Başkent’in coğrafi yapısı ve yerleşim merkezlerini dikkate alarak 25 ilçede konuşlandırdığı 46 istasyon ve 790 uzman personel ile hizmet veren Ankara İtfaiyesi, 153 olan araç sayısını 160’a yükseltti.

HEDEF KALİTELİ VE HIZLI HİZMET

7/24 esasına dayalı çalışan Ankara İtfaiyesi, filosuna dahil ettiği 3’ü 6 tonluk 4x2 çok maksatlı yangın söndürme aracı, 3’ü 10 tonluk 6x4 çok maksatlı yangın söndürme aracı ve 32 metrelik merdiven aracı ile gerek yangınlara gerekse kurtarma faaliyetlerine karşı daha etkin ve hızlı müdahalede bulunacak.

Ankara İtfaiyesi’nin büyük özveriyle çalışarak Başkentlilerin güvenini kazandığına dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, şu bilgileri verdi:

“Başkent’te mevcut 46 İstasyonumuzda hizmet kalitemizi en üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Filomuza kattığımız 7 yeni araç hizmet kalitemizi daha da artıracak. Bundan sonra eksiklerimizi gidererek, Ankaralılara en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Güçlenen filomuzla hem yangınla mücadelede hem de kurtarma çalışmalarında daha etkin çalışmalara imza atacağız.”