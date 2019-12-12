Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:52 TSİ- Belediye G: Bugün 11:16 TSİ

Ankara itfaiye filosuna 7 yeni araç...

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı araç filosuna 7 yeni araç ekledi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu “ Araç filomuza kattığımız 7 araç ile toplam araç sayımız 160'a yükseldi''

“7/24 ANKARALILARA EN İYİ HİZMETİ SUNMAYI AMAÇLIYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yeni aldığı 6’sı tam otomatik yangın söndürme aracı ve 32 metrelik tam otomatik merdiven aracıyla araç filosunu genişletti.

Başkent’in coğrafi yapısı ve yerleşim merkezlerini dikkate alarak 25 ilçede konuşlandırdığı 46 istasyon ve 790 uzman personel ile hizmet veren Ankara İtfaiyesi, 153 olan araç sayısını 160’a yükseltti.

HEDEF KALİTELİ VE HIZLI HİZMET

7/24 esasına dayalı çalışan Ankara İtfaiyesi, filosuna dahil ettiği 3’ü 6 tonluk 4x2 çok maksatlı yangın söndürme aracı, 3’ü 10 tonluk 6x4 çok maksatlı yangın söndürme aracı ve 32 metrelik merdiven aracı ile gerek yangınlara gerekse kurtarma faaliyetlerine karşı daha etkin ve hızlı müdahalede bulunacak.

Ankara İtfaiyesi’nin büyük özveriyle çalışarak Başkentlilerin güvenini kazandığına dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, şu bilgileri verdi:

“Başkent’te mevcut 46 İstasyonumuzda hizmet kalitemizi en üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Filomuza kattığımız 7 yeni araç hizmet kalitemizi daha da artıracak. Bundan sonra eksiklerimizi gidererek, Ankaralılara en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Güçlenen filomuzla hem yangınla mücadelede hem de kurtarma çalışmalarında daha etkin çalışmalara imza atacağız.”
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya'da halk sağlığı için ücretsiz test hizmeti mask
Çankaya'da halk sağlığı için ücretsiz test hizmeti
Enerji Kimlik Belgesi başvurusunda son gün 1 Ocak 2020! mask
Enerji Kimlik Belgesi başvurusunda son gün 1 Ocak 2020!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kimsesizlere şefkat eli… mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kimsesizlere şefkat eli…
etiSEM'de Türk mutfağının eşsiz lezzetleri yarıştı mask
etiSEM'de Türk mutfağının eşsiz lezzetleri yarıştı
Başkan Altınok'tan down sendromlu milli sporcuya tebrik mask
Başkan Altınok'tan down sendromlu milli sporcuya tebrik
Başkan Altınok: Her can bizim için çok değerlidir mask
Başkan Altınok: Her can bizim için çok değerlidir
YENİMEK kursiyeri, Yeşilay’ın birincisi oldu mask
YENİMEK kursiyeri, Yeşilay’ın birincisi oldu
Yenimahalle'nin minik öğrencilerine ücretsiz göz muayenesi mask
Yenimahalle'nin minik öğrencilerine ücretsiz göz muayenesi
Mamak İstihdam Merkezi açıldı mask
Mamak İstihdam Merkezi açıldı
Ankara'da Şeb-i Arus Gecesi mask
Ankara'da Şeb-i Arus Gecesi

Bugün 09:52 TSİ Ankara- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çankaya'da halk sağlığı için ücretsiz test hizmeti mask
Çankaya'da halk sağlığı için ücretsiz test hizmeti
Başkan Altınok'tan down sendromlu milli sporcuya tebrik mask
Başkan Altınok'tan down sendromlu milli sporcuya tebrik
Başkan Altınok: Her can bizim için çok değerlidir mask
Başkan Altınok: Her can bizim için çok değerlidir
Ankara itfaiye filosuna 7 yeni araç... mask
Ankara itfaiye filosuna 7 yeni araç...
Mamak İstihdam Merkezi açıldı mask
Mamak İstihdam Merkezi açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Altındağlı kadınlara destek mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Altındağlı kadınlara destek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı mask
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı
Kadın Şehidimizin Cenazesine Binlerce Kişi Katıldı: Duygu Dolu Anlar Yaşandı mask
Kadın Şehidimizin Cenazesine Binlerce Kişi Katıldı: Duygu Dolu Anlar Yaşandı
On Numara çekildi - İşte Numaralar 09.12.2019 mask
On Numara çekildi - İşte Numaralar 09.12.2019
“e-Arşiv Fatura” uygulamasının kapsamı 2020 Ocak itibariyle genişleyecek mask
“e-Arşiv Fatura” uygulamasının kapsamı 2020 Ocak itibariyle genişleyecek
VERİMDER uyarıyor! Doğalgaz faturası cebinizi yakmasın mask
VERİMDER uyarıyor! Doğalgaz faturası cebinizi yakmasın
Yetiştirme yurdundan milli takıma uzanan başarı hikayesi mask
Yetiştirme yurdundan milli takıma uzanan başarı hikayesi

GALERİ

Görme engelli sporcuların hedefi 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları mask
Görme engelli sporcuların hedefi 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Diyarbakır'da 7 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı mask
Diyarbakır'da 7 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı
TSPB Başkanı Keler, Türkiye'de halka açık şirket sayısı 400 civarında mask
TSPB Başkanı Keler, Türkiye'de halka açık şirket sayısı 400 civarında
Haydar Aliyev vefatının 16. yılında anılıyor mask
Haydar Aliyev vefatının 16. yılında anılıyor
Taksim Meydanı’nda cami inşaatında’ki yangın korkuttu mask
Taksim Meydanı’nda cami inşaatında’ki yangın korkuttu
Emniyet’den yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu mask
Emniyet’den yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL