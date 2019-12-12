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Enerji Kimlik Belgesi başvurusunda son gün 1 Ocak 2020!

Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde bulunması zorunlu hale gelen Enerji Kimlik Belgesi için son başvuru tarihi 1 Ocak 2020.

Tuğçe Cantürk
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ÇANKAYA BELEDİYESİNDEN ENERJİ KİMLİK BELGESİ KOLAYLIĞI

Çankaya Belediyesi vatandaşın işini kolaylaştırmak için Hoş Geldiniz Masasında da hizmet vermeye başladı.

Binalar için alım, satım ve kiraya verme işlemlerinde beyan edilmesi zorunlu hale getirilen Enerji Kimlik Belgesi için son tarih 1 Ocak 2020. Çankaya Belediyesi, vatandaşların işini kolaylaştırmak için kimlik için gerekli belgelerin temininde Hoş Geldiniz Masasında hizmet veriyor. Belgeyi alabilmek için başvuru öncesi belediyeden alınması gereken mimari proje ve ruhsat evraklarını Hoş Geldiniz Masası vatandaşlara en kısa sürede veriyor.  

Kanun ve yönetmeliklerle belirlenen Enerji Kimlik Belgesiyle binaların enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgiler belirlenecek. Enerji israfını önüne geçmek amacıyla yapılan bu çalışmalar sonrası alınacak belgelerin geçerlilik süresi 10 yıl olacak.

Resmi olarak yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından verilen bu belgeler A’dan G’ye kadar tasnif edildi. 2011’den önce yapılan binalar için herhangi bir sınıf belgenin alınması yetiyor ancak 2011’den sonra inşa edilen binaların enerji kimlik belgelerinin en az C kategorisinde olması gerekiyor.  
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Bugün 11:52 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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