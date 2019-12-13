Kurallara uymayan işletmecilere cezai işlem uygulanıyor

Kahramankazan'da okul kantinleri mercek altında

Denetimler aralıksız sürüyor

Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri ve Zabıta müdürlükleri, okul kantinlerinde rutin olarak yaptıkları denetimleri aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, ilçedeki okul kantinlerini uzman personeller eşliğinde denetliyor. Belediye ekiplerine, diğer ilgili kurumların görevlileri de eşlik ediyor. Ekipler bu kapsamda, kantinlerdeki hijyenden satılan ürünlerin özelliklerine, son kullanma tarihlerinden ambalajlara kadar birçok konuda denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler, hijyen kurallarına uymayan ya da gördükleri aksaklıklar üzerine işletmecilere cezai işlem uyguluyor.

Öğretmen Başkan hassasiyeti

21 yıllık edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, okul kantinlerinde denetimlerini periyodik aralıklarla sürekli olarak yaptıklarını ifade ederek, “Geleceğimiz olan yavrularımızın sağlığını her şeyden önde tutuyoruz. Ekiplerimiz, öğrencilerimizin sağlığını tehdit edecek faktörlerin meydana gelmesini önlemek ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak amacıyla okul kantinlerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor” dedi. Başkan Oğuz, hayatını kaybeden minik Mert Yağız Köksal’a Allah’tan rahmet, ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.