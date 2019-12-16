Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:22 TSİ- Teknoloji G: Bugün 10:23 TSİ

2 Saat 46 Dakikamızı Sosyal Medyada Geçirdik

2019 verilerine göre günlük sosyal medyada harcadığımız süre 2 saat 46 dakika olurken,Filipinler 4 saat 12 dakika ile en çok sosyal medyada vakit geçiren ülke oldu.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl sosyal medya ile alakalı basına 131 bin 791 haber yansıdığı tespit edildi. Böylelikle sosyal medyanın Türkiye’nin gündeminde yoğun olarak konuşulduğu görülürken, sosyal medya üzerinden yayılan başlıkların da gündem belirlemede çok etkin olduğu tespit edildi.

Ajans Press’in, We Are Social verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’nin sosyal medyada harcadığı günlük süre 2 saat 46 dakika olarak kayıtlara geçti. Listede birçok ülke yer alırken, Filipinlerin 4 saat 12 dakika ile en çok sosyal medyada vakit geçiren ülke olduğu saptandı. Sosyal medyada en çok vakit geçirip ilk 3’e giren ülkeler ise 3 saat 34 dakika ile Brezilya, 3 saat 31 dakika ile de Kolombiya olarak görüldü. Buna karşın sosyal medyada günlük en az süre geçiren ülke Japonya olarak gözlenirken, sosyal medyada geçirdikleri sürenin sadece 36 dakika olduğu kaydedildi.
# TEKNOLOJİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Oyunfor, Türkiye’nin 2019 yılı oyun verilerini paylaştı mask
Oyunfor, Türkiye’nin 2019 yılı oyun verilerini paylaştı
İlk Türk uçağı Vecihi göklerde mask
İlk Türk uçağı Vecihi göklerde
Vodafone'dan ihtiyaca göre ayarlanabilen süper uyumlu tarife mask
Vodafone'dan ihtiyaca göre ayarlanabilen süper uyumlu tarife
WTECH, Türkiye’nin dijitalde ilk teknoloji proje pazarını kurdu mask
WTECH, Türkiye’nin dijitalde ilk teknoloji proje pazarını kurdu
İnsansız kara aracı operasyonlara hazır mask
İnsansız kara aracı operasyonlara hazır
Bayraktar TB2’ler Emniyete teslim edildi mask
Bayraktar TB2’ler Emniyete teslim edildi
Kışın hangi ev aleti ne kadar elektrik tüketiyor? mask
Kışın hangi ev aleti ne kadar elektrik tüketiyor?
KOBİL dijital bankacılıkta SMS’siz döneme hazır mask
KOBİL dijital bankacılıkta SMS’siz döneme hazır
HONOR 20 Lite Türkiye’de satışa çıktı! mask
HONOR 20 Lite Türkiye’de satışa çıktı!
Güvenli mobil ödemeyle 6.5 milyar TL tasarruf mask
Güvenli mobil ödemeyle 6.5 milyar TL tasarruf

Bugün 10:22 TSİ - Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
2 Saat 46 Dakikamızı Sosyal Medyada Geçirdik mask
2 Saat 46 Dakikamızı Sosyal Medyada Geçirdik
Oyunfor, Türkiye’nin 2019 yılı oyun verilerini paylaştı mask
Oyunfor, Türkiye’nin 2019 yılı oyun verilerini paylaştı
Vodafone'dan ihtiyaca göre ayarlanabilen süper uyumlu tarife mask
Vodafone'dan ihtiyaca göre ayarlanabilen süper uyumlu tarife
WTECH, Türkiye’nin dijitalde ilk teknoloji proje pazarını kurdu mask
WTECH, Türkiye’nin dijitalde ilk teknoloji proje pazarını kurdu
Flaş Haber! WhatsApp ve Instagram Yasaklanabilir... mask
Flaş Haber! WhatsApp ve Instagram Yasaklanabilir...
Whatsapp Kullanıcılarının Dikkatine: 7 Aralık'tan İtibaren Yasaklanacak! mask
Whatsapp Kullanıcılarının Dikkatine: 7 Aralık'tan İtibaren Yasaklanacak!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Yakupoğlu, ‘Üstün Zekâlılar’ın konuğu oldu mask
Yakupoğlu, ‘Üstün Zekâlılar’ın konuğu oldu
Dumlupınar Bulvarındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı... mask
Dumlupınar Bulvarındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı...
Sigara İçenlere Kötü Haber Geldi: Büyük Zam! mask
Sigara İçenlere Kötü Haber Geldi: Büyük Zam!
Kimya sektöründe büyük kriz kapıda mask
Kimya sektöründe büyük kriz kapıda
Tutumlu olmayı yaşam biçim haline getirin mask
Tutumlu olmayı yaşam biçim haline getirin
Düşük Bütçe ile Hayalinizdeki Tatile Sahip Olmanız İçin 7 Öneri mask
Düşük Bütçe ile Hayalinizdeki Tatile Sahip Olmanız İçin 7 Öneri

GALERİ

Etkili olan yoğun sis bulutu sürücülere zor anlar yaşattı mask
Etkili olan yoğun sis bulutu sürücülere zor anlar yaşattı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü binasında korkutan yangın mask
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü binasında korkutan yangın
Kafedeki silahlı kavga kamerada mask
Kafedeki silahlı kavga kamerada
Servis minibüsünün vince arkadan çarptığı kaza kamerada mask
Servis minibüsünün vince arkadan çarptığı kaza kamerada
Trafik mağandasının hazin sonu mask
Trafik mağandasının hazin sonu
Tarihi Saray Çamaşırhane’sinde yenileme çalışmaları mask
Tarihi Saray Çamaşırhane’sinde yenileme çalışmaları
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL