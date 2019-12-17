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Frida Ankara Devlet Opera Sahnesi'nde

Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu FRIDA’yı; Özgür Adam İnanç koreografisi ile 21 Aralık Cumartesi saat 13.00’de Opera Sahnesi’nde seyirciyle buluşturuyor.

Tuğçe Cantürk
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Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun hayatından kesitler sunan, resimlerine sinen imgeleri sahneye taşıyan eser; küçük yaşta geçirdiği ağır sağlık sorunlarına karşın, resim yaparak hayata tutunan güçlü bir kadının öyküsünü anlatıyor.

Henüz altı yaşındayken geçirdiği çocuk felci bacağını etkiler, ardından da genç kızlığı döneminde geçirdiği otobüs kazasıyla omurgası ömür boyu acı çekmesine neden olacak hasara uğrar. Ancak Frida; peşinde dolaşıp duran ölüm meleğine inat, hayata büyük bir tutkuyla bağlanır ve korkularının üstesinden gelir.

Modern Dans Topluluğu 

Modern Dans Topluluğu (MDT) 1992 yılında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde Ankara’da kurulmuştur. Şubat 93’te ilk prömiyeri ile profesyonel repertuvar topluluğu niteliğinde sahne üstü faaliyetlerine başlamıştır.

MDT Ankara Opera Sahnesi’nde periyodik olarak verdiği temsiller ve her yıl repertuvarına eklediği yeni eserlerle, temsillerine, yurtiçi ve yurtdışı turnelerine devam etmektedir.

MDT kendi iç eğitiminin yanı sıra birçok üniversitede çeşitli etkinlikler ve söyleşilerle gençlere modern dansla ulaşmayı başarmış ve birçok üniversitede Modern Dans Bölümü’nün açılmasına öncü olmuştur.

 
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Bugün 17:03 TSİ Ankara- Kültür - Sanat

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