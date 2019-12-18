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Başkan Altınok: Terör örgütleri Batı'nın maşasıdır

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Pakistan’ın Peşaver kentinde 16 Aralık 2014'te Taliban tarafından düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren çoğu çocuk 150 Pakistan vatandaşı için düzenlenen anma programına katıldı.

Tuğçe Cantürk
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Başkan Altınok, “Devletler mücadelelerini resmi ve meşru zeminde yapmalıdırlar. Avrupa’nın ve Amerika’nın istihbarat örgütleri İslam coğrafyasını dizayn etmek için din adı altında terör örgütleri kuruyor. Bu terör örgütleri Batı’nın maşasıdır” dedi.

2014'te Peşaver’de meydana gelen terör saldırısında yaşamını yitiren Pakistanlılar için Keçiören Belediyesi tarafından oluşturulan hatıra ormanında gerçekleştirilen anma programına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, eşi ve ailesi, Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi ve eşi, büyükelçilik çalışanları ve Türkiye’de yaşayan Pakistanlı vatandaşlar katıldı.

“İSLAM COĞRAFYASI SORUNLARA ÇÖZÜM BULMALIDIR”

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından katılımcılara hitaben konuşan Başkan Altınok, Pakistan ile Türkiye’nin kardeş iki ülke olduklarına vurgu yaptı. Başkan Altınok, İslam coğrafyasında terör faaliyeti yürüten grupların birer proje olduğunun da altını çizerek, “Terörü en çok yaşayan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Pakistan'da Taliban'ın faaliyetleri, Türkiye’de ise PKK'nın terör faaliyetleri hala devam ediyor. Her gün canlar, insanlar ölüyor. Dolayısıyla bu canlarda, solan bedenlerde, solan yüreklerde herkesin vebali var. Bütün İslam coğrafyası, devlet başkanları ve devlet büyükleri bir araya gelip sorunları masaya yatırmalı, strateji üretmeli ve çözüm bulmalıdır” dedi.

“KENDİ ÜRETTİKLERİ TERÖR KENDİLERİNİ DE VURUYOR”

İslam coğrafyasında yaşanan savaşı, acı ve felaket olarak tanımlayan Başkan Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İslam ülkelerinin içerisinde bulunduğu durum içler acısı. Şuan Irak, Libya, Yemen ve Suriye’de ateş yanıyor ve bu ateşle de kardeş kardeşi, Müslüman Müslümanı yakıyor ve katlediyor. Din adı altında ortaya atılan terör örgütlerine karşı operasyon yaptığımızda bütün Avrupa ve Amerika ayağa kalkıyor. Terör projecileri görmelidir ki, bir zaman sonra kendi ürettikleri terör kendilerini de vuruyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor, ‘Bir insanın ölümü bir âlimin ölümü, bir insanın kurtuluşu bütün insanlığın kurtuluşudur.’ Bu vesileyle devletimizin kurucusu büyük deha, büyük kahraman ve büyük devlet adamı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi ve kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Pakistan’da şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun.”

BÜYÜKELÇİ QAZİ: ÜZÜCÜ VE VAHİM BİR OLAYDI

Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi de Keçiören Belediyesi tarafından kurulan hatıra ormanının kendileri için önemli olduğunu ifade ederek Başkan Altınok’a teşekkür etti. 150 Pakistanlının yaşamını yitirdiği terör saldırısının düşmanlarının bile başına gelmesini istemeyeceğini belirten Qazi, “Üzücü ve vahim bir olaydı. 1971’de yaşadığımız felaketten sonra ülkemizin bir vahşete daha tanık olduğunu gördük. O gün Pakistan milletinin hissettiği acı ve keder ifade edilemez. Çocuklarını sabah okula gönderen aileler akşam çocuklarının parçalanmış bedeniyle karşılaşıyor. Bu çok acı bir manzara. 16 Aralık 2014’ten itibaren bu acı dayanılmaz bir hal almıştır. Gidenler geri gelmiyor ama bizim bu acımızı paylaşan dost ve kardeşin olması en azından bizleri teselli ediyor. Pakistanlı vatandaşlarımız biliyor ki onların acısını paylaşan Türkler var. Türkler her zaman bizim yanımızdaydı” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Başkan Altınok, Büyükelçi Qazi ve katılımcılar hatıra ormanında bulunan anıta kırmızı karanfil bıraktılar. 
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Bugün 10:51 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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