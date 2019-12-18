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Çankaya evlerinde 52 farklı ülkeden kursiyer ders görüyor

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği Çankaya Evlerinde Virgin Adaları’ndan Portekiz'e, Moldova’dan Kazakistan’a kadar 52 farklı ülkeden kursiyer ders görüyor.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Çankaya Belediyesi, 27 farklı noktada 100’e yakın kurs çeşidi ile Ankaralılara hizmet veren Çankaya Evlerinin kursiyer profili ve istatistiklerini yayınladı. Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği Çankaya Evlerinin Virgin Adaları’ndan Portekiz'e, Moldova’dan Kazakistan’a 52 farklı ülkeden kursiyer hobi, dil ve meslek kurslarında ders görüyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde yeni açılan 14 yeni merkez ile sayısı 27’ye ulaşan, kapasitesi ise 8 binden 50 bine çıkarılan Çankaya Evleri artık Çankayalıların ikinci adresi oldu. 2019-2020 eğitim döneminin ilk yarısında 22 bin 984 kursiyeri bulunan ve 100’e yakın kurs çeşidi ile meslek edindirme, kişisel gelişim ve hobi amaçlı kursların bulunduğu Çankaya Evlerinde eğitimler ücretsiz veriliyor. Her yıl üç dönem halinde hizmet veren Çankaya Evlerinin bu yılki kursiyerlerinin yüzde 83’ü kadınlardan, yüzde 17’si ise erkeklerden oluşuyor. Kursiyerlerin yaş aralıklarına göre ağırlıklı kısmını ise 45 yaş üstü oluşturuyor. Çankaya Evlerinin kursiyerlerinin yüzde 65’i 45 yaş üstü, yüzde 21’i 23-44 yaş aralığı, yüzde 5’i 14-22 yaş aralığı, yüzde 9’u ise 14 yaş ve altı.

ÜNİVERSİTE MEZUNU ÇOĞUNLUKTA
Çankaya Evlerinin kursiyer dağılımının eğitim durumu ise yüzde 8 yüksek lisans ve doktora, yüzde 46 yüksekokul ve fakülte, yüzde 20 lise, yüzde 8 ortaokul, yüzde 10 ilkokul, yüzde 8 ise okuma yazma bilmeyenlerden oluşuyor.

52 FARKLI ÜLKE
Kursiyerlerinin yüzde 98’sini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oluşturduğu Çankaya Evlerinin 52 farklı ülkeden kursiyerleri de mevcut. Virgin Adaları’ndan Portekiz'e, Moldova’dan Kazakistan’a dünyanın dört bir yanından gelen kursiyerler arasında yoğunluğu İranlılar oluşturuyor. 265 İranlı kursiyerin ders aldığı Çankaya Evlerinde, 51 Iraklı, 25 Azeri, 13 Ukraynalı, birer Japon, Virgin Adalı ve İsveçli bulunuyor. Yabancı uyruklu kursiyerlerin çoğunluğu ise Çankaya Evlerindeki ücretsiz Türkçe derslerine geliyor.
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Bugün 12:27 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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