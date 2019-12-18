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Hekimoğlu dizisinin ev sahipli Okan markası!

Dizinin çekimlerinde İstanbul Okan Üniversitesi ve İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesinden çeşitli mekanlar kullanıldı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Dünyaca ünlü dizi House MD uyarlaması olan Hekimoğlu, Kanal D’de başladı. İzleyici tarafından büyük ilgi gören ve sevilen dizinin başrolünde Timuçin Esen, “Dr. House” olarak bilinen “Hekimoğlu” karakterini canlandırıyor. Dün akşam Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin bazı sahnelerine, İstanbul Okan Üniversitesi ve İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi ev sahipliği yapıyor.

İki Altın Küre Ödüllü House MD dizisinin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu, 17 Aralık Salı günü Kanal D’de başladı. Dizinin başrolünde, “Dr House” olarak bilinen “Hekimoğlu” karakteriyle Timuçin Esen yer alırken, dizide Esen’e; Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay eşlik ediyor. Yapımcılığını Karga Seven Pictures’tan Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın, yönetmenliğini ise Hülya Gezer’in yaptığı dizinin, hastane sahnelerinde kullanılan mekanlar da merak konusu oldu.

Ev sahipliğini Okan Markası yapacak!

Dizi ekibi ve hastane yönetimi arasında yapılan mutabakat sonucunda, dizinin çekimlerinde İstanbul Okan Üniversitesi ve İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nden çeşitli mekanlar kullanıldı. Hekimoğlu dizisi her Salı saat 20:00’de Kanal D ekranlarında olacak.
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Bugün 13:18 TSİ - Kültür - Sanat

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