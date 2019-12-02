Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 11:31 TSİ

Erzincan’da olumsuz hava şartları trafikte aksamalara neden oldu

Erzincan’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sakaltutan Geçidi’nde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Büyütmek için resme tıklayın

Erzincan’da gece saatlerinde etkili olan yağmur yerini yükseklerde kar yağışına bıraktı. Erzincan-Sivas karayolundaki Sakaltutan Geçidi’nde kar yağışı ve tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Birçok araç sürücüsü kaygan yolda ilerleyemeyip yol kenarında saatlerde beklemek zorunda kaldı. Yaşanan kazalarda araçların trafiği engellememesi için karayolları ekipleri iş makineleri ile sürücülere destek verdi. Karayolları ekipleri, kar küreyiciler ile yolları kardan temizleyip tuzlama çalışması yaparak trafiğe açık tutmaya çalışıyor. Polis ekipleri ise hazırlıksız yakalanan sürücüleri kar ve tipi konusunda durdurup uyardı.

REFAHİYE’DE KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYE ULAŞTI

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı ilçede çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Sivas istikametinden Erzincan’a gitmek isteyen çok sayıda araç sürücüsü dinlenme tesislerinde kar yağışı dininceye kadar mola vermek zorunda kaldı.

KAR, TRAKTÖR SÜRÜCÜLERİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Öte yandan yoğun kar yağışı Erzincan’ın Refahiye ilçesinde traktör sürücülerinin yüzünü güldürdü. Sakaltutan ve Kızıldağ Geçidi’nde kar yağışı nedeniyle yolda ilerlemekte zorluk çeken araçlar belirli bir ücret karşılığı ile traktörle çekildi. Traktör sürücüsü Emin Daşdemir, “Yolda kalan ağır tonajlı araçları traktörlerle çekiyoruz. 3-4 kilometrelik mesafeye 200 TL civarında para alıyoruz. Kar yağışı bizim yüzümüzü güldürdü. Para kazanıyoruz.” dedi.

# HAVA DURUMU İLE İLİŞKİLİ:
Yurtta hava durumu - 02 Aralık 2019 mask
Yurtta hava durumu - 02 Aralık 2019
Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı yerini çileye bıraktı mask
Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı yerini çileye bıraktı
İskenderun’da sokaklar su altında kaldı mask
İskenderun’da sokaklar su altında kaldı
Hatay’da sabah saatlerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiliyor mask
Hatay’da sabah saatlerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiliyor
Olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi mask
Olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi
Şiddetli yağış ve fırtına meğa kenti etkisi altına aldı mask
Şiddetli yağış ve fırtına meğa kenti etkisi altına aldı
Şişli’de yağış sürücülere zor anlar yaşattı mask
Şişli’de yağış sürücülere zor anlar yaşattı
Teknelerin güçlükle ilerlediği anlar kameralarda mask
Teknelerin güçlükle ilerlediği anlar kameralarda
Yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı mask
Yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı
Mansur Yavaş'tan Çok Önemli Uyarı: Ankaralılar Dikkat! mask
Mansur Yavaş'tan Çok Önemli Uyarı: Ankaralılar Dikkat!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Rusya’dan Çin’e doğal gaz akışı başladı mask
Rusya’dan Çin’e doğal gaz akışı başladı
Rus savaş uçakları İdlib’de pazar yerini vurdu mask
Rus savaş uçakları İdlib’de pazar yerini vurdu
Ormanda bulunan kafes mantarı görenleri şaşırttı mask
Ormanda bulunan kafes mantarı görenleri şaşırttı
Işıksız kavşakta’ki trafik kazası kamerada mask
Işıksız kavşakta’ki trafik kazası kamerada
Emeklileri dolandıran çeteye eş zamanlı operasyon mask
Emeklileri dolandıran çeteye eş zamanlı operasyon
Suriyeli vatandaşların artık yüzleri gülüyor mask
Suriyeli vatandaşların artık yüzleri gülüyor

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL