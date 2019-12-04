Bugün 07:08 TSİ
Sınıfta sigara içen öğrenciye tepki
Ankara’da bir okulda çekildiği iddia edilen görüntülerde ders esnasında öğrencinin sigara içmesi sosyal medyada tepki topladı.
Büyütmek için resme tıklayın
Ankara’da bir lise de çekildiği iddia edilen görüntülerde, bir İngilizce hocanın ders anlatırken, talebenin sigara içmesi ve vakayı görüntüleyen dostuna gülmesi büyük tepki topladı. Görüntülerin, hangi mektepte çekildiğinin tanımlanması için çalışma başlatıldı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz