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Sınıfta sigara içen öğrenciye tepki

Ankara’da bir okulda çekildiği iddia edilen görüntülerde ders esnasında öğrencinin sigara içmesi sosyal medyada tepki topladı.

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Ankara’da bir lise de çekildiği iddia edilen görüntülerde, bir İngilizce hocanın ders anlatırken, talebenin sigara içmesi ve vakayı görüntüleyen dostuna gülmesi büyük tepki topladı. Görüntülerin, hangi mektepte çekildiğinin tanımlanması için çalışma başlatıldı.
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Sınıfta sigara içen öğrenciye tepki
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