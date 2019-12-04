Sınıfta sigara içen öğrenciye tepki

Ankara’da bir lise de çekildiği iddia edilen görüntülerde, bir İngilizce hocanın ders anlatırken, talebenin sigara içmesi ve vakayı görüntüleyen dostuna gülmesi büyük tepki topladı. Görüntülerin, hangi mektepte çekildiğinin tanımlanması için çalışma başlatıldı.