Piyanist Anjelika Akbar'dan arkeoloji müzesinde konser

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Piyanist Anjelika Akbar, dünyaca şanlı Rus ressam İvan Ayvazovski'nin İstanbul’u anlatan tablolarını müzik diline çevirdiği "Ayvazovski Rapsodisi"sini Mersin'de seslendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Hava Yolları ve Akkuyu Nükleer AŞ'nin yardımlarıyla Mersin Arkeoloji Müzesi'nde " Türkiye Tabloları ile Ayvazovski Rapsodisi" faalliği tertip edildi.

Faallikte sahne alan Akbar'ın piyanosuyla seslendirdiği yapıtlara, Rus sanatçılar da çalgılarıyla eşlik etti.

Konser sırasında Ayvazovski'nin, İstanbul'un insanlarını ve eşsiz manzaralarını yansıttığı tabloları da duvara yansıtıldı.

Yurttaşlar, konser dinletisinin ardından müzedeki yapıtları tahlil fırsatı da buldu.