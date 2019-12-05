Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 00:01 TSİ

Piyanist Anjelika Akbar'dan arkeoloji müzesinde konser

Piyanist Anjelika Akbar, dünyaca şanlı Rus ressam İvan Ayvazovski'nin İstanbul’u anlatan tablolarını müzik diline çevirdiği "Ayvazovski Rapsodisi"sini Mersin'de seslendirdi.

Büyütmek için resme tıklayın

Piyanist Anjelika Akbar, dünyaca şanlı Rus ressam İvan Ayvazovski'nin İstanbul’u anlatan tablolarını müzik diline çevirdiği "Ayvazovski Rapsodisi"sini Mersin'de seslendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Hava Yolları ve Akkuyu Nükleer AŞ'nin yardımlarıyla Mersin Arkeoloji Müzesi'nde " Türkiye Tabloları ile Ayvazovski Rapsodisi" faalliği tertip edildi.

Faallikte sahne alan Akbar'ın piyanosuyla seslendirdiği yapıtlara, Rus sanatçılar da çalgılarıyla eşlik etti.

Konser sırasında Ayvazovski'nin, İstanbul'un insanlarını ve eşsiz manzaralarını yansıttığı tabloları da duvara yansıtıldı.

Yurttaşlar, konser dinletisinin ardından müzedeki yapıtları tahlil fırsatı da buldu.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Piyanist Anjelika Akbar'dan arkeoloji müzesinde konser mask
Piyanist Anjelika Akbar'dan arkeoloji müzesinde konser
Patates üreticisi uygun bir fiyat beklentisi içine girdi mask
Patates üreticisi uygun bir fiyat beklentisi içine girdi
Türk erkekleriyle evlenen yabancı gelinlere Türkçe ders mask
Türk erkekleriyle evlenen yabancı gelinlere Türkçe ders
Muş’ta kapanan 30 köy yolu ulaşıma açıldı mask
Muş’ta kapanan 30 köy yolu ulaşıma açıldı
Londra’da NATO Zirvesi başladı mask
Londra’da NATO Zirvesi başladı
Su kabına dadanan fare görenleri şaşırttı mask
Su kabına dadanan fare görenleri şaşırttı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL