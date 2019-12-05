Güpegündüz televizyon çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

Olay, 30 Ekim Çarşamba günü Eyüpsultan Çırçır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olaydan bir gün önce evden ayrılan ev sahibi R.S., evine geldiğinde dairesinin kapısının göbek kısmının çıkartılmış olduğunu gördü. Ev sahibi R.S. asıl şoku evin içine girip, televizyonun yerinde olmadığını görünce yaşadı. R.S. durumu ihbar etmesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İhbarın yapıldığı adrese gelen polis, ev sahibi R.S.’nin ifadesinin alınmasının ardından olay yerinde incelemelere başladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler yapılan incelemelerin ardından şüpheli şahısların kimliğini tespit etti. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ, HIRSIZLA BİRLİKTE BİR BAŞKA SUÇLUYU DAHA YAKALADI

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüpheli şahısların ikametlerinin tespit edilmesinin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıslardan Ömer P. kıskıvrak yakalandı. Öte yandan, operasyon anında Ömer P. ile aynı evde bulunan Mahsun K. isimli şahısın 6 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahsun K. yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi Ömer P. de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin, hırsızlık olayının diğer şüphelisi olan Bayram G. isimli şahısı yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

GÜPEGÜNDÜZ HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin bir binaya girdikleri, keşif yaptıktan sonra belirledikleri bir daireye girdikleri ve bir süre sonra daireden aldıkları televizyonla binadan ayrıldıkları görüldü.