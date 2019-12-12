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"Aman Reis Duymasın" adlı filmin galası yapıldı - İSTANBUL

"Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin oyuncularının yer aldığı "Aman Reis Duymasın" adlı filmin galası yapıldı.

"Aman Reis Duymasın" adlı filmin galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin oyuncularının yer aldığı "Aman Reis Duymasın" adlı filmin galası yapıldı.

Onur Tan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, Bahadır Özdener'in senaryosunu kaleme aldığı filmin başrollerinde Ozan Akbaba, Mustafa Üstündağ, Emir Benderlioğlu, Ceren Benderlioğlu, Hakan Karsak, Savaş Özdemir ve Sevinç Gürşen Kıratlı yer alıyor
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