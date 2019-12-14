Şampiyon babanın şampiyon evlatları

Babalarının izinden giderek ulusal ve uluslararası şampiyonalarda birçok madalya kazanan Mustafa (27) ve Burak (18) ile ağabeyleri Mehmet Ayten (30), Türk bayrağını dalgalandırmaya devam etmek istiyor.

Mustafa ile polis olan ağabeyi Mehmet, aynı zamanda babaları gibi Kick Boks Milli Takımında de antrenörlük yapıyor.

Kırıkkale Polis Gücü Gençler Birliği Takımı antrenörlüğü ve Kick Boks İl Temsilcisi de olan baba Ayten, çocuklarının izinden gitmesi ve başarılar elde etmelerinin gururunu yaşıyor.

Adem Ayten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35-40 yıldır kick boks ile uğraştığını ve hayatına sporla devam ettiğini söyledi.

Ana branşının tekvando olduğunu ancak kick boksu tanıdıktan sonra tamamen bu alana yöneldiğini anlatan Adem Ayten, şöyle konuştu:

"Kick boskta Türkiye'de çeşitli derecelerimiz bulunmakta. Tabii bizim zamanımızda böyle medya ve çalışma sistemi yoktu. Elhamdülillah başarılarımız çok ama şimdi bu başarılarımızı çocuklarımıza yayarak çalışmamıza ve hayatımıza bu şekilde devam ediyoruz. Armut dibine düşer. Çocuklarım da bizim izimizi, yolumuzu takip etmeye devam ettiler. Rabbime çok şükür. Büyük oğlum emniyet mensubu, aynı zamanda milli takım antrenörü. Onun küçüğü beden eğitimi öğretmenliği mezunu. 7 Türkiye şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü ve Avrupa kupası şampiyonluğu var. Onun küçüğü de Avrupa Kupası şampiyonu. O da abisinin izinden devam etti."

- "Benim en büyük destekçim çocuklarım"

Adem Ayten, 3 oğlunun da hayatını sporla birleştirdiğini, Kırıkkale ve Türk sporu için hiç durmadan çalışmalarına ve gayretlerine devam ettiklerini dile getirdi.

Çocuklarının spor yapması ve başarı almasının, kendisine destek olmalarının çok güzel bir duygu olduğunu aktaran baba Ayten, "Bu anlatılmaz yaşanır. Benim en büyük destekçim çocuklarım. Onlar gibi evlatları bana nasip ettiği için rabbime binlerce kez şükretsem azdır. Allah herkese nasip etsin. Çocuklarımla beraber hiç durmadan, önümüze bakarak aynı şekilde dünya ve Avrupa'da çocuklarımıza Türk bayrağını dalgalandırmaya ve İstiklal Marşı'mızı okutmaya bundan sonra da devam edeceğiz." diye konuştu.

Adem Ayten, kendisinin çocuklara hiç babalık yapmadığını, onlarla arkadaş gibi olduğunu ve bir derdi olduğu zaman rahatlıkla evlatlarıyla konuşabildiğini sözlerine ekledi.

- "Babamdan bayrağı alarak daha ileriye taşıyacağımıza söz veriyoruz"

Mustafa Ayten de ailenin ortanca çocuğu olduğunu belirterek, küçüklüğünden beri kick boksla uğraştığını ifade etti.

Babasının milli takım antrenörü olduğunu ve ondan etkilenerek bu spora başladığını anlatan Mustafa, şöyle devam etti:

"Küçükken babam bizi antremanlara götürürdü. Antremanlara gide gele bizde de bir aşina oldu, hayatımıza girdi. Sonra okul ve sporu birlikte yürüttük. Hem derslerimizde hem de spor hayatımızda başarılı olduk. Bölge ve Türkiye şampiyonluklarında derece alarak bunun gururunu ve mutluluğunu yaşadık. Ülkemizi, Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil ederek bu gurur bizde vazgeçilmez oldu. Biz bunun peşinden sürekli gittik, gitmeye de devam edeceğiz."

Mustafa Ayten, 7 Türkiye şampiyonluğum olduğunu anımsatarak, "Yeni dünya şampiyonasından geldim ve 10'uncu milliliğimi aldım. Geçen yıl Avrupa üçüncüsü oldum. Uluslararası Dünya Kupası'nda çift sıklette 89 ve 94 kiloda şampiyonluğum ile üniversiteler arası şampiyonluğum var. Şükürler olsun ki babam bu yola girmiş ve bizler de onun sayesinde kendimizi spora adadık. Babamdan bayrağı alarak daha ileriye taşıyacağımıza söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Babam ve ağabeyime özendim"

Burak Ayten ise 6 yaşından beri kick boks yaptığını, babası ve ağabeyinin sayesinde bu spora başladığını belirtti.

Bu alandaki başarılarını babasına borçlu olduğunu dile getiren Burak, "5 kez Türkiye, bir kez de Avrupa şampiyonluğum var. Çocukluktan gelen bir şey. Baba ve ağabeyime özendim. Bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak için bu yola girdim. Babamla arkadaş gibiyiz ama sporda gerekli disiplini koruyoruz." diye konuştu.