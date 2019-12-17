Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 10:41 TSİ

Alev topuna dönen otomobil’den son anda kurtuldular

Bursa’da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, otomobilde bulunan 3 kişi ölümden döndü. Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Büyütmek için resme tıklayın

Yangın, merkez Yıldırım İlçesi 152 evler metro istasyonunun önünde seyir halinde olan bir otomobilde çıktı. Otomobil trafikte ilerlerken ön kısmında önce kıvılcım çıktı daha sonra alevler yükselmeye başladı. Otomobil sürücüsü otomobili yol kenarına çekerek itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı. Yangının çıkış sebebi bilinmezken, otomobilde bulunan 3 kişi canını son anda kurtardı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
İstanbul Emniyetinden uyuşturucu satıcılarına operasyon mask
İstanbul Emniyetinden uyuşturucu satıcılarına operasyon
Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Motosiklet sürücülerine klipli uyarı mask
Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Motosiklet sürücülerine klipli uyarı
Jandarma’dan uyuşturucu tacirine operasyon mask
Jandarma’dan uyuşturucu tacirine operasyon
Beykoz’da trafik mağandası dehşeti mask
Beykoz’da trafik mağandası dehşeti
Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yangın mask
Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yangın
Okulun çatısı yandı öğrenciler büyük panik yaşadı mask
Okulun çatısı yandı öğrenciler büyük panik yaşadı
Trabzon’da düğün salonunda yakılan maytaplardan 20 Afgan zehirlendi mask
Trabzon’da düğün salonunda yakılan maytaplardan 20 Afgan zehirlendi
Erzurum’un Horasan ilçesinde çıkan kavgada sopalar havada uçuştu mask
Erzurum’un Horasan ilçesinde çıkan kavgada sopalar havada uçuştu
Esenyurt’ta otobüsün freninin takılı kalması yangına neden oldu mask
Esenyurt’ta otobüsün freninin takılı kalması yangına neden oldu
Bağcılar’da oto galeride yaşanan cinayet kamerada mask
Bağcılar’da oto galeride yaşanan cinayet kamerada
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Alev topuna dönen otomobil’den son anda kurtuldular mask
Alev topuna dönen otomobil’den son anda kurtuldular
İstanbul Emniyetinden uyuşturucu satıcılarına operasyon mask
İstanbul Emniyetinden uyuşturucu satıcılarına operasyon
Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Motosiklet sürücülerine klipli uyarı mask
Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Motosiklet sürücülerine klipli uyarı
Binlerce sığırcık kuşunun gökyüzündeki dansı hayran bıraktı mask
Binlerce sığırcık kuşunun gökyüzündeki dansı hayran bıraktı
Jandarma’dan uyuşturucu tacirine operasyon mask
Jandarma’dan uyuşturucu tacirine operasyon
Beykoz’da trafik mağandası dehşeti mask
Beykoz’da trafik mağandası dehşeti

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL