Hızlı ve dikkatsiz Otomobil sürücüsü motosikletliye böyle çarptı

Kaza, Beşiktaş Levent’te geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hızlı ve dikkatsiz bir şekilde yan yoldan çıkan otomobil sürücüsü, motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düştü. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir otomobilin yan yoldan çıktığı ve seyir halinde olan motosiklet sürücüsüne çarptığı görülüyor.