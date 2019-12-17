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Hızlı ve dikkatsiz Otomobil sürücüsü motosikletliye böyle çarptı
Beşiktaş’ta yan yoldan aniden çıkan otomobil sürücüsü, motosikletliye çarptı. Kaza da ölen ya da yaralanan olmazken, çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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Kaza, Beşiktaş Levent’te geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hızlı ve dikkatsiz bir şekilde yan yoldan çıkan otomobil sürücüsü, motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düştü. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir otomobilin yan yoldan çıktığı ve seyir halinde olan motosiklet sürücüsüne çarptığı görülüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz