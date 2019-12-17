Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 11:12 TSİ

Hızlı ve dikkatsiz Otomobil sürücüsü motosikletliye böyle çarptı

Beşiktaş’ta yan yoldan aniden çıkan otomobil sürücüsü, motosikletliye çarptı. Kaza da ölen ya da yaralanan olmazken, çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyütmek için resme tıklayın

Kaza, Beşiktaş Levent’te geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hızlı ve dikkatsiz bir şekilde yan yoldan çıkan otomobil sürücüsü, motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düştü. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir otomobilin yan yoldan çıktığı ve seyir halinde olan motosiklet sürücüsüne çarptığı görülüyor.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Alev topuna dönen otomobil’den son anda kurtuldular mask
Alev topuna dönen otomobil’den son anda kurtuldular
İstanbul Emniyetinden uyuşturucu satıcılarına operasyon mask
İstanbul Emniyetinden uyuşturucu satıcılarına operasyon
Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Motosiklet sürücülerine klipli uyarı mask
Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Motosiklet sürücülerine klipli uyarı
Jandarma’dan uyuşturucu tacirine operasyon mask
Jandarma’dan uyuşturucu tacirine operasyon
Beykoz’da trafik mağandası dehşeti mask
Beykoz’da trafik mağandası dehşeti
Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yangın mask
Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yangın
Okulun çatısı yandı öğrenciler büyük panik yaşadı mask
Okulun çatısı yandı öğrenciler büyük panik yaşadı
Trabzon’da düğün salonunda yakılan maytaplardan 20 Afgan zehirlendi mask
Trabzon’da düğün salonunda yakılan maytaplardan 20 Afgan zehirlendi
Erzurum’un Horasan ilçesinde çıkan kavgada sopalar havada uçuştu mask
Erzurum’un Horasan ilçesinde çıkan kavgada sopalar havada uçuştu
Esenyurt’ta otobüsün freninin takılı kalması yangına neden oldu mask
Esenyurt’ta otobüsün freninin takılı kalması yangına neden oldu
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Hızlı ve dikkatsiz Otomobil sürücüsü motosikletliye böyle çarptı mask
Hızlı ve dikkatsiz Otomobil sürücüsü motosikletliye böyle çarptı
Alev topuna dönen otomobil’den son anda kurtuldular mask
Alev topuna dönen otomobil’den son anda kurtuldular
İstanbul Emniyetinden uyuşturucu satıcılarına operasyon mask
İstanbul Emniyetinden uyuşturucu satıcılarına operasyon
Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Motosiklet sürücülerine klipli uyarı mask
Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Motosiklet sürücülerine klipli uyarı
Binlerce sığırcık kuşunun gökyüzündeki dansı hayran bıraktı mask
Binlerce sığırcık kuşunun gökyüzündeki dansı hayran bıraktı
Jandarma’dan uyuşturucu tacirine operasyon mask
Jandarma’dan uyuşturucu tacirine operasyon

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL