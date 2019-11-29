Ölü Sayısı 40'a Yükseldi: Art Arda Deprem Oluyor!

Arnavutluk'ta yer alan Dıraç şehrine 15 kilometrelik uzakta bulunan alan merkezli 6.3 şiddetindeki deprem sonucunda hayatını kaybeden kişi sayısı 40 oldu. Avrupa - Akdeniz Sismoloji Merkezi, ülkede bir deprem daha meydana geldiğinin duyurusunu yaptı.

Arnavutluk Beşik Gibi Sallandı

Arnavutluk'ta Salı günü yaşanan 6.4 şiddetindeki deprem sonucunda hayata gözlerini yumanların sayısı 40 oldu. Enkaz altında kalanların arama kurtarma çalışması ise büyük bir hızla devam ediyor.

Yaralar sarılmaya çalışılırken bugün 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Bölge üzerinde Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından gönderilen gıda, giyim ve battaniye malzemeleri depremzedelere yardım amaçlı verilir ve kullanmaları sağlanırken, AFAD ekipleri de çalışma yapıyor. Arnavutluk'ta meydana gelen söz konusu depremden dolayı Arnavutluk ve Kosova'da bugün ulusal yas ilan edildi.