Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:06 TSİ- Dünya G: Bugün 09:30 TSİ

Ölü Sayısı 40'a Yükseldi: Art Arda Deprem Oluyor!

Arnavutluk'ta Salı günü yaşanan 6.4 büyüklüğündeki deprem sonucunda hayatını kaybeden kişi sayısı 40 oldu. Avrupa - Akdeniz Sismoloji Merkezi, bugün 5.1 şiddetinde bir deprem daha yaşandığı bilgisini verdi.

Emir Yılmaz
Emir Yılmaz Tüm Haberleri
mask

Arnavutluk'ta yer alan Dıraç şehrine 15 kilometrelik uzakta bulunan alan merkezli 6.3 şiddetindeki deprem sonucunda hayatını kaybeden kişi sayısı 40 oldu. Avrupa - Akdeniz Sismoloji Merkezi, ülkede bir deprem daha meydana geldiğinin duyurusunu yaptı.

Arnavutluk Beşik Gibi Sallandı

Arnavutluk'ta Salı günü yaşanan 6.4 şiddetindeki deprem sonucunda hayata gözlerini yumanların sayısı 40 oldu. Enkaz altında kalanların arama kurtarma çalışması ise büyük bir hızla devam ediyor.

Yaralar sarılmaya çalışılırken bugün 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. 

Bölge üzerinde Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından gönderilen gıda, giyim ve battaniye malzemeleri depremzedelere yardım amaçlı verilir ve kullanmaları sağlanırken, AFAD ekipleri de çalışma yapıyor. Arnavutluk'ta meydana gelen söz konusu depremden dolayı Arnavutluk ve Kosova'da bugün ulusal yas ilan edildi.

Bugün 09:06 TSİ - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ölü Sayısı 40'a Yükseldi: Art Arda Deprem Oluyor! mask
Ölü Sayısı 40'a Yükseldi: Art Arda Deprem Oluyor!
Kraliçe Elizabeth Tahtı oğlu Prens Charles’e bırakmaya hazırlanıyor mask
Kraliçe Elizabeth Tahtı oğlu Prens Charles’e bırakmaya hazırlanıyor
Ünlü Şarkıcıdan Büyük Skandal! Kalçasını Gösterdi... mask
Ünlü Şarkıcıdan Büyük Skandal! Kalçasını Gösterdi...
Plastik poşet yerine jüt ağacından yapılan çevre dostu poşetler mask
Plastik poşet yerine jüt ağacından yapılan çevre dostu poşetler
Verdiği Pozlarla Instagram'ı Sallayan Kadının Mesleğini Duyan Şaşıp Kalıyor! mask
Verdiği Pozlarla Instagram'ı Sallayan Kadının Mesleğini Duyan Şaşıp Kalıyor!
Ukrayna’dan Rusya’ya hırsızlık iddiası mask
Ukrayna’dan Rusya’ya hırsızlık iddiası
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Cinsel İlişki Sonrasında Bunları Asla Yapmayın! mask
Cinsel İlişki Sonrasında Bunları Asla Yapmayın!
Asgari Ücret İçin Türk - İş'in İstediği Rakam Belli Oldu! mask
Asgari Ücret İçin Türk - İş'in İstediği Rakam Belli Oldu!
Mehmet Ali Erbil'in Sağlık Durumu Nasıl? Yeşim Erbil Anlattı... mask
Mehmet Ali Erbil'in Sağlık Durumu Nasıl? Yeşim Erbil Anlattı...
Asgari Ücret Mesaisi Başlıyor: İlk Teklif Belli Oldu mask
Asgari Ücret Mesaisi Başlıyor: İlk Teklif Belli Oldu
Emekliye Yeni Formül: Seyyanen Zam! (Enflasyon Yerine Yeni Sistem) mask
Emekliye Yeni Formül: Seyyanen Zam! (Enflasyon Yerine Yeni Sistem)
Zam... Zam... Zam! Suya %15 Zam Geliyor... mask
Zam... Zam... Zam! Suya %15 Zam Geliyor...

GALERİ

Hakkı Bulut kızı Naz Bulutu yalnız bırakmadı mask
Hakkı Bulut kızı Naz Bulutu yalnız bırakmadı
Depo görünümlü binada uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon mask
Depo görünümlü binada uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon
Şiddetli yağış ve fırtına meğa kenti etkisi altına aldı mask
Şiddetli yağış ve fırtına meğa kenti etkisi altına aldı
Şişli’de yağış sürücülere zor anlar yaşattı mask
Şişli’de yağış sürücülere zor anlar yaşattı
Teknelerin güçlükle ilerlediği anlar kameralarda mask
Teknelerin güçlükle ilerlediği anlar kameralarda
Yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı mask
Yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL