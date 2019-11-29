Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Mini Elbiseli Pozuya Yürek Hoplattı!

Türk televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en uzun dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı olan Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Geyik, son olarak mini elbisesiyle havaya zıpladığı anların fotoğrafını paylaştı.

Sosyal medya hesabı Instagram'da 242.000 takipçi sayısına ulaşan Yüsra Geyik, ardı ardına paylaştığı cesur pozları arasına bir yenisini daha ekledi ve açıklamasına "Benim kendimle olan savaşımda, kazananın sen olma ihtimali var mı?" yazdı.

İşte o fotoğraf: