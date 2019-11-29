2019 Wolfteam Türkiye Kupası Finali 30 Kasım’da

Wolfteam Türkiye Kupası Finali’nin adı 1907 Fenerbahçe - Galatasaray Espor

Netmarble Türkiye’nin, Wolfteam için düzenlediği ve Türkiye’nin en güçlü espor takımlarının mücadelesine sahne olan 2019 Wolfteam Türkiye Kupası (WTK 2019), çekişmeli geçen ligin ardından 30 Kasım 2019 Cumartesi günü, Estanbul Gaming Center’da final yapacak. WTK 2019 Finali’nin ismi ise 10 güçlü takım arasında ligi 1’inci sırada bitiren 1907 Fenerbahçe ile onu 2’nci sırada takip eden Galatasaray Espor olacak.

Türkiye’nin en güçlü Wolfteam takımları kapıştı

Wolfteam Ligi, bu yıl da Türkiye’nin en güçlü 10 Wolfteam takımının kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Ligin deneyimli takımları 1907 Fenerbahçe, Galatasaray Espor, Crew Esports ve Team Turquality takımlarının yanında, bu yıl lige ilk kez katılan Imaginative, Sangal Esports, İstanbul Espor ve Mod-Z Esports yer aldı. Ayrıca JesterOf ve Collectors da geçtiğimiz sezon Wolfcity turnuvalarında şampiyonluk yaşayan iki takım olarak bu sene ligde mücadele etti.

Fenerbahçe rekor kırdı

1907 Fenerbahçe 18 maçta aldığı 16 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile topladığı 48 puanla rekor kırarak lig aşamasını lider tamamladı. Galatasaray Espor ise lig aşamasında 15 galibiyet 3 mağlubiyet aldı ve topladığı 45 puan ile ligi 2’nci sırada tamamladı.

Ezeli rakipler karşı karşıya

İki takım arasında ligde oynanan ilk maçı Galatasaray Espor kazanırken, ikinci maç ise 1907 Fenerbahçe’nin galibiyetiyle sonuçlandı. Galatasaray Espor’un aldığı galibiyet aynı zamanda 1907 Fenerbahçe’nin 42 maçlık yenilmezlik serisine de son veren maç oldu. İki takım da ligde beraber bulundukları 3 sezonda da zirveyi kimseye bırakmadılar ve 3 sezondur ilk iki sırayı paylaşıyorlar.

Netmarble’dan espora sürekli yatırım

Netmarble Türkiye’nin espora ve takımlara yaptıkları yatırımın her yıl arttığını, gerçekleştirdikleri turnuvalarla espor alanında önemli başarılara imza attıklarını belirten Netmarble EMEA Marketing ve Operasyon Direktörü Mesut Üzümcü “Türkiye’nin en iyi Wolfteam takımlarını bir araya getiren Wolfteam Türkiye Kupası’nın finalinde son 2 sezonun şampiyonu 1907 Fenerbahçe ile ezeli rakibi Galatasaray Espor’un karşı karşıya gelecek olması WTK 2019 Finali’ne benzersiz bir heyecan katıyor. Geçen sezonun finalinde 1907 Fenerbahçe’ye 3-0 yenilerek kupayı elinden kaçıran Galatasaray Espor bu kez rövanşı almak için savaşacak. Her iki takımın taraftarlarını 30 Kasım’da Estanbul Gaming Center’a, takımlarını coşkuyla desteklemeye ve bu heyecanlı karşılaşmaya tanık olmaya davet ediyoruz. İki takıma da finalde bol şans diliyorum” dedi.

Canlı yayınları kaçırmayın

30 Kasım’da saat 12.00’de taraftarların katılımıyla gerçekleşecek 2019 Wolfteam Türkiye Kupası Finali’ni Youtube/JoygameWolfteam kanalından canlı izleyebilirsiniz.