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İstanbul Airshow sektörü dünya ile buluşturuyor

Paris’den Dubai’ye bölgenin en büyük sivil havacılık fuarı olan İstanbul Airshow, kapılarını 13. kez Atatürk Havalimanı’nda açmaya hazırlanıyor.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Atatürk Havalimanı’nda 1996’dan bu yana her iki yılda bir aralıksız düzenlenen İstanbul Airshow Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı ve Havacılık Endüstrisi Tedarik Zinciri Platformu, 26’ncı yaşını 24 Eylül 2020’de kutlayacak.13’üncü kez kapılarını açacak fuar, Paris’den Dubai’ye bölgenin en büyük sivil havacılık organizasyonu olarak sektörü bir araya getirecek. İlklere imza atan fuarda, yeni nesil uçak ve helikopterlerin bölgeye tanıtımı gerçekleştirilecek. 40’dan fazla hava aracı sergilenecek.

Türkiye’nin Havacılıkta Dünyaya Açılan Kapısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi destekleri, Türk Hava Yolları, Turkish Technic, TAV Havalimanları Holding sponsorluğu ve ilgili tüm eğitim ve meslek kuruluşlarının destekleriyle 1996’dan bu yana düzenlenen organizasyon, aynı zamanda Türkiye’nin ‘Uluslararası İhtisas Fuarı’ nitelik ve tesciline sahip tek havacılık fuarı konumunda.

40’tan Fazla Hava Aracı Sergilenecek
İstanbul Airshow’da, yolcu uçaklarından iş jetlerine, helikopterlerden hava ambulanslarına, sportif uçaklar ve ultralight’lara kadar tüm hava araçları; uçak motorları, seyrüsefer ve uçuş kontrol sistemleri, simülatörler; yer, kargo, yolcu, ve bagaj sistem ve ekipmanları, apron ve terminal sistemleri; havalimanı güvenlik ve entegrasyon sistemleri; havalimanı tasarım ve inşaatı; havalimanı ve terminal işletmecileri; hava yolları, charter ve hava taksi işletmeleri; havacılık kulüp ve meslek kuruluşları yer alıyor. 2020 fuarında, ayrıca ilk defa ikinci el hava araçları da, yerli ve yabancı potansiyel alıcıların beğenisine sunulacak.

Sektöre Yurtdışına Açılma İmkanı

2023 yılı hedefleri doğrultusunda kendileri için hazırlanan özel stand paketleri ve KOSGEB desteği ile fuarda yer alacak küçük ve orta ölçekli yerli imalatçılarda hem uluslararası platformda dünya devleri ile sıcak temas kurabilecek hem de farklı ülkelerin benzer ölçekteki firma ve kümelenmeleriyle gerek ihracat gerekse işbirliği imkanı bulabileceklerdir. 200’ün üzerinde yerli yabancı firmanın iştiraki ile düzenlenecek fuarda, farklı segmentlerde 40’ın üzerinde hava aracı da sergilenecek. Bugüne kadar, ticari ve iş jeti üreticilerinin, pazara sundukları tüm yeni modeller yerli ziyaretçilerle ilk kez İstanbul Airshow’da tanıştı.

Giriş Ücretsiz

24-27 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecek fuara sektör profesyonellerinin yanı sıra ön kayıt yaptıran ziyaretçiler ücretsiz olarak girebilecek.

1996’dan Bu Yana Büyüyen Fuar

1996’dan bu yana, bu çizgiyi gören, onaylayan ve destekleyen ilgili tüm devlet ve özel sektör yetkililerinin de organizasyonun bugüne gelmesinde büyük katkıları olduğunu söyleyen organizatör MİNT Fuarcılık Genel Müdürü Feyzan Erel, “Sayın Binali Yıldırım, Bakanlığı’nın ilk gününden Başbakanlığı’na kadar uzanan dönemde organizasyona her türlü desteği vermiş, her açılışını onurlandırmış, Genel Havacılık Apronu daha proje aşamasındayken büyük bir güvenle zamanından önce bitirileceğini ön görerek fuara tahsis edilmesi öneri ve talimatını vermiştir. Sayın Prof. Dr. Temel Kotil büyük destek verdiği organizasyonun milli bir marka olması gereği ve İstanbul’un uluslararası bir havacılık merkezi olduğu gerçeğinin vurgulanması amacıyla, organizasyonun ‘ISTANBUL AIRSHOW’ olarak adlandırılmasını sağlamıştır. Sayın Prof. Dr. İsmail Demir, özellikle küçük ve orta ölçekli üretici firmalarımızın uluslararası arenada yer almaları hususundaki çabalarına paralel olarak ‘HAVACILIK SANAYİ TEDARİK ZİNCİRİ PLATFORMU’ adı altında yeni bir katılımcı grubunun oluşmasına yön vermiştir. Sayın İlker Aycı, fuar, kongre ve konferans gibi birçok organizasyonun ertelenip, iptal edildiği en sıkıntılı günlerde, öncü bir rol üstlenerek, Türkiye’nin her ülkeden daha güvenli olduğuna ve firmaların katılımlarını ertelememelerine dair uluslararası bir duyuru yapıp, onlarca yabancı basın mensubunu da fuara davet ederek İstanbul Airshow’a ve Türkiye’nin imajına son derece önemli katkılarda bulunmuştur. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

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