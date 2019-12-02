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Poliüretan ve kompozitte liderlerin fuarı açıldı

Dünyanın en büyük ikinci poliüretan sanayi fuarı Putech Eurasia 2019 ve kompozit sanayiinin Avrasya’daki önemli profesyonel buluşma noktası Eurasian Composites Show 2019 fuarları üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırlıyorr.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmak için başlattığı “milli teknoloji hamlesi”nde kritik öneme sahip sektörlerden poliüretan ve kompozitin liderlerinin buluşması PUTECH EURASIA ve EURASIAN COMPOSITES SHOW fuarları açıldı.

Fuarın ikinci gününde yapılacak panelde poliüretan esnek blok sektörünün Avrupa Başkanı Bart ten Brink ve önemli şirketlerin üst düzey yöneticileri konuşacak.

Dünyanın en büyük ikinci poliüretan sanayi fuarı Putech Eurasia 2019 (6. Uluslararası Poliüretan Sanayi Fuarı) ve kompozit sanayiinin Avrasya’daki profesyonel buluşma noktası Eurasian Composites Show 2019 (4. Uluslararası Kompozit Hammaddeleri, Yarı Mamülleri, Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı) toplamda 21 farklı ülkeden 203 katılımcı ile açıldı. Türkiye’nin “milli teknoloji hamlesi” için önemli sektörlerden poliüretan ve kompozit sektörlerinin Türkiye’deki hacmi 3 milyar doları aşıyor. Her iki sektör de her yıl %10-12 arasında büyüyor. Teknoloji kullanımının artışıyla birlikte büyüme hızının daha da hızlanması bekleniyor.

SEKTÖRÜN AVRUPA BAŞKANI KONUŞACAK

Poliüretan sektörünün önemli isimleri, Putech Eurasia ve Eurasian Composites Show’da düzenlenecek olan panelde bir araya geliyor. Avrupa Esnek Poliüretan Köpük Blok Üreticileri Derneği (EUROPUR) Başkanı Bart ten Brink, Flokser Kimya İcra Kurulu Üyesi Dr. Başar Yıldız, Kimteks Poliüretan CEO’su Cavidan Karaca, Pürplast Genel Müdürü Mehmet Şişmanoğlu ve DOW Türkiye Poliüretan Sistem Evi Direktörü Levent Atmaca poliüretan pazarının bugünü ve geleceği, AR-GE çalışmaları ve pazardaki rekabet konularında konuşacak. Endüstrideki yeniliklerin odakta olacağı panellerde, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinde kompozit ve poliüretanın yeri ve öneminden bahsedilerek, başarı hikayeri konuşulacak.

Poliüretan uçaktan yapılara, ayakkabıdan elektroniğe, otomobilden, savunma sanayine medikalden spora pek çok alanda, taşımış olduğu yalıtım, şekillendirilebilirlik ve yanmazlık gibi benzersiz özellikleriyle, "hayatın her alanında" olma mottosunu koruyor.

Türkiye’nin savunma sanayiindeki hızlı gelişimi ile dikkat çeken kompozit, inşaattan yenilenebilir enerjiye, kara, deniz, hava ve demiryollarına kadar sağlamış olduğu eşsiz dayanıklılık sayesinde, her geçen gün daha fazla tercih ediliyor.

Bugün başlayan fuar üç gün süreyle 10:00 ile 18:00 saatleri arasında  İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyarete açık olacak olan fuarların internet siteleri üzerinden fuar ve fuar kapsamındaki etkinlikler ile ilgili detaylı bilgi edinilebiliyor ve ücretsiz online ziyaretçi kaydı yapılabiliyor.

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