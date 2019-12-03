Festival ‘Dali’nin Kadınları’ ile final yaptı

Sanata ve sanatçıya verdiği destekle adından söz ettiren Çankaya Belediyesi, bu yıl 24. kez düzenlenen ve 28 oyunun sahnelendiği Uluslararası Ankara Tiyatro Festivalinin son gününde sanatseverleri Dali’nin Kadınları adlı oyunla buluşturdu.

Belediyenin Yılmaz Güney Sahnesinde usta oyuncuları bir araya getiren oyun, tiyatro severlerden büyük ilgi gördü. Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu bünyesinde sahnelenen oyunu Erdi Işık kaleme alırken oyunun yönetmenliğinde Ali Düşenkalkar’ın imzası bulunuyor.

Dünya tarihinde büyük iz bırakmış kadınlar Marilyn Monroe, Virginia Woolf, Edith Piaf ve Frida Kahlo’yu bir araya getiren absürt komedi tarzındaki oyunda izleyiciler bir parça müzikal, biraz trajedi ve bir tutam gerilim unsurunu aynı anda yaşadılar.

Edith Piaf’ı Hatice Aslan’ın, Frida Kahlo’yu Hande Soral’ın, Marilyn Monroe’yu Gülin İyigün’ün ve Virginia Woolf’u da Açelya Devrim Yılhan’ın canlandırdığı oyunda Devrim Nas, Salvador Dali cinayetinde şüpheli konumda bulunan kadınlar üzerinden kendi iç dünyasını ve hayatını sorguluyor.

Dünyada hiçbir zaman bir araya gelmemiş her biri ayrı bir renk olan efsaneleri bir araya getiren oyunda usta sanatçılar performanslarıyla Yılmaz Güney Sahnesini dolduran yüzlerce tiyatro severin alkışını aldı.