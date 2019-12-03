Sincan Belediyesinde anlamlı bir tören gerçekleştirildi

Kıbrıs Barış Harekatı gazileri madalyalarını Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve birbirinden değerli isimlerin elinden aldı.

Sincan Belediyesi Lale Konferans Salonunda Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni gerçekleştirildi.

Törende Kıbrıs gazileri madalyalarına kavuşma heyecanı yaşadı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Batı Adliyesi Başsavcı Vekili Üzeyir Karakülah, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Beytullah Doğan gazilere madalyalarını takdim etti. Gazilerimizin heyecanı görülmeye değerdi.

“SİZLERLE OLMAKTAN ONUR DUYUYORUM”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Kıbrıs Türk toprağı, 450 yıllık bu Türk toprağını tarih boyunca savunduğumuz gibi 45 yıl önce de kanımızla canımızla müdafaa ettik. Bu vesileyle vatan için bayrak için canını feda eden şehitlerimizi, minnetle, saygıyla anıyorum; gazilerimize şükranlarımı iletiyorum. Sizlerle burada olmaktan onur duyuyorum.” açıklamasında bulundu.

Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ise, “Eğer binlerce yıldır hür ve bağımsız yaşıyorsak bugün ülkemizin her bir köşesinde şanlı bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa ve korkmadan geleceğe bakabiliyorsak bunu aziz şehitlerimize ve değerli gazilerimize borçluyuz. Tüm gazilerimize şükran ve minnetlerimizi bir kez daha iletiyorum.” ifadelerini kullandı.