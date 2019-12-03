Türk Telekom Peşin Fiyatına 12 Ay Taksitle Telefon Kampanyası

Akıllı telefonlarda geçerli olmak üzere, peşin fiyatına 12 ay taksit kampanyası sunan Türk Telekom, avantajlı fiyatlar ve kolay geri ödeme seçenekleriyle, dünyanın önde gelen akıllı telefon markaları için taksit avantajı sunmaktadır. Avantajlı taksit imkanlarının yanında birçok farklı marka ve modelde geçerli olmak üzere sunulan indirim fırsatları ile tüm vatandaşların Türk Telekom cihaz kampanyalarından yararlanması mümkündür. Huawei’den LG’ye, Honor’dan Oppo’ya kadar birçok markanın yeni nesil akıllı telefonlarını 12 ay taksit avantajı ve peşin fiyatına satın alabilirsiniz.

Tüm akıllı telefon modelleri için farklı kampanya ve ürün özelinde indirim fırsatlarıyla hizmet sunan Türk Telekom, Türkiye’nin en çok tercih edilen telekomünikasyon firmaları arasında ilk sırada yer almaktadır. Dilediğiniz marka ve model cihazı, Türk Telekom güvencesi ve avantajlı indirim fırsatları ile satın almak için hemen başvuru yapabilirsiniz.

Türk Telekom 12 Ay Taksitli Cihaz Kampanyası

Sayısız marka ve model akıllı telefon ve elektronik cihaz için peşin fiyatına 12 ay taksitle hizmet sunan Türk Telekom, 149 TL’den başlayan aylık taksit oranlarıyla, en yeni model akıllı telefonları satışa sunmaktadır. En çok tercih edilen ve sevilen akıllı telefon modelleri için indirim ve taksit kampanyaları sunan Türk Telekom, akıllı telefon sahibi olmak isteyen tüm müşterileri için birbirinden farklı avantajlar sağlamaktadır.

Türk Telekom peşin fiyatına 12 ay taksitli akıllı telefon kampanyası kapsamında indirimli ve taksit avantajlarıyla sunulan akıllı telefon marka ve modelleri arasında:

· Oppo A5 S

· Huwei Y7

· Huwei P Smart

· Honor 8 C

· LG Q 60 vb.

Daha birçok farklı akıllı telefon yer almaktadır. Dilediğiniz zaman Türk Telekom satış noktalarından veya online mağazalar üzerinden akıllı telefonlarınızı seçerek uzun taksit seçenekleri ve avantajlı indirim fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Avantajlı taksit oranlarıyla akıllı telefon sahibi olmak isteyen tüm müşterileri için kampanya başlatan Türk Telekom, dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinin son model telefonlarını, peşin fiyatına uzun taksit seçenekleri ile sunmaktadır.

Peşin Fiyatına 12 – 24 Ay Taksit Seçeneği

Türk Telekom tarafından başlatılan Fırsat Bu Fırsat kampanyası kapsamında hemen hemen tüm akıllı telefon markalarının en yeni modelleri için geçerli olan 12 – 24 ay taksit seçenekleri, tüm mobil müşterileri tarafından kullanılabilmektedir. Türk Telekom mobil ve yeni müşterileri için farklı avantaj oranları ile sunulan kampanyalar kapsamında tüm akıllı telefon modelleri için birçok farklı indirim ve taksit seçeneğinden yararlanabilirsiniz.

Mobil müşterileri için 24 aya kadar taksit seçeneği sunan Türk Telekom, peşin fiyatına taksitli akıllı telefon kampanyaları ile hizmet sağlamaktadır. Taksitli alışveriş kampanyalarının yanında, hediye ve indirim seçenekleri de uygulayan Türk Telekom, sayısız üründe benzer indirim fırsatları ve cazip teklifler sunmaktadır.