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PlastEurasia Fuarı 29. kez kapılarını açtı

29. kez kapılarını ziyaretçilerine açan 29. PlastEurasia Fuarı 40 ülkeden 1087 firma ile rekor kırdı.

Tuğçe Cantürk
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Plastik sektörünün en önemli buluşmalarından olan PlastEurasia Fuarı 29. kez kapılarını açtı. Bu yıl rekor katılıma sahne olan fuar 40 ülkeden 1087 firma ve firma temsilcisine ev sahipliği yapıyor. Çin, Tayvan, İran ve Hindistan ülke katılımlarının yanı sıra yurtdışından 304 firma da dünyanın en büyük ikinci plastik fuarında yerlerini aldı. PAGEV ve TÜYAP işbirliğinde düzenlenen 29. PlastEurasia Fuarı’nın açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin yanı sıra sektörün önde gelen STK’larının yöneticileri, PAGEV Yönetim Kurulu ve sektör temsilcileri katıldı.

PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri, Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı) ve TÜYAP iş birliğinde düzenlenen dünyanın ikinci, Avrasya’nın ise en büyük plastik fuarı olan PlastEurasia-Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı’nın 29.’su TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde açıldı. 04-07 Aralık tarihleri arasında ziyaret edilebilecek PlastEurasia, dünya plastik sektörünün buluşma noktası olmaya devam ediyor

Son 29 yılın katılım rekoruna imza atan PlastEurasia Fuarı 2019’da 40 ülkeden 1087 firma ve firma temsilcisi yer alıyor. Bu yıl 36 ülkeden alım heyetine ev sahipliği yapan fuara Çin, Tayvan, İran ve Hindistan gibi ülke milli katılımları yanında yurtdışından direkt katılan firma sayısı 304 oldu.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde toplam 11 salonda düzenlenen PlastEurasia Fuarı’nda plastik makinelerinden kimyasallar ve hammaddelere, makine yan sanayiinden ısı, kontrol cihazları ve kalıplara kadar birçok farklı alanda faaliyet gösteren firma en son teknolojik ürünlerini sergileyecek. Dört gün boyunca devam edecek fuarın yeni işbirliklerine zemin yaratırken, 50 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, 29. PlastEurasia Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada Türk plastik sektörünün dünyanın en büyük 6., Avrupa’nın ise Almanya’dan sonra en büyük ikinci plastik üreticisi olduğunu belirterek sektörün 34 milyar dolarlık ekonomik değer ve 250 bin kişiye istihdam yarattığını söyledi. Sektörün gelişiminde en önemli konunun teknoloji üretimi ve katma değer olduğunu dile getiren Yavuz Eroğlu, doğaya bırakılan atıklar nedeniyle gündeme gelen plastikler konusuna da değindi ve PAGEV olarak başlattıkları bilinçlendirme ve geri dönüşüm seferberliği hakkında bilgiler verdi. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “Doğaya bırakılan atıkların yarattığı kirliliğin sorumlusu plastikler değil. Bu atıklar doğaya, denizlere kendi kendilerine gitmiyor. Peki plastiksiz bir hayat mümkün mü? Evet mümkün, eskiden plastik yoktu ama bugün sahip olduğumuz pek çok avantaj ve konforu da plastiklerin sağladığını hatırlamamız gerekiyor. Plastikler refahı yaygınlaştıran ve demokratikleştiren ürünlerdir. Plastikler olmasa çok az kişi bugünkü konforu ve rahatlığı yaşar. Plastikler sayesinde milyonlarca insan temiz suya, hijyenik sağlık ürünlerine ulaşıyor, hafifleyen otomobiller ve uçaklar daha az yakıt tüketiyor, bu yüzden uçak biletleri ucuzladı ve daha çok insan seyahat imkanına kavuştu. Kalp kapakçıkları, serum torbaları, tek kullanımlık şırıngalar hepsi plastikten. Gıda ambalajları sayesinde ürünler bozulmadan sofralara güvenle ve hijyenik olarak ulaşıyor. Bilinçli tüketim, geri dönüşüm çok önemli ve hepimize sorumluluk düşüyor. PAGÇEV ile 6 yılda 1 milyon tonun üzerinde ambalaj atığının kaynakta ayrılarak geri dönüştürülmesi faaliyetlerini yürüttük. Bir yandan çevreyi korurken ekonomiye de 2.9 milyar liralık katkı sağladık. Yaptığımız çalışmalar sayesinde 9 milyon 149 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı. Yani 6 yılda 7 Belgrad Ormanı kazandırdık. Bunun yanında yaklaşık 50 bin öğrenci ve hane halkına geri dönüşüm eğitimleri verdik. Tüm vatandaşlarımızı geri dönüşüm konusunda bilgilendirmek amacıyla PAGEV olarak bilinçlendirme kampanyamız da başladı. ‘Plastiklerin doğada yeri yok, hayatımızda yeri çok’ diyor ve geri dönüşüm seferberliği başlatıyoruz”.

PlastEurasia Fuarı’nın açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, dünyanın en büyük ikinci, Avrasya’nın en büyük plastik fuarı olan PlastEurasia’nın sektöre büyük katkılar vereceğine inandığını söyledi ve hayırlı olmasını diledi. Türkiye’nin geçmişte ileri bir noktada olduğunu belirttiği plastik makine üretimine değinen Büyükdede, yerli makine üretiminin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Yerli plastik makine üretimini desteklememiz lazım. Bu sektörün çok daha ileriye gidebileceğine inanıyorum. Bakanlık olarak da bunun desteği içinde olacağız. Bakanlığımızın stratejik hedefleri arasında plastik makinaları da yer alıyor. Bir diğer önemli konu ise plastik sektöründe hammaddenin yerlileştirilmesi. Hammaddede yerli üretim yüzde 15 civarında ve ithalat kalemi yüksek. Ceyhan’da çok büyük bir petrokimya yatırımı yapılacak. İki petrokimya tesisi için de çalışmalarımız devam ediyor. Bu yatırımların önünü açmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

Hasan Büyükdede, “plastiğin vazgeçemeyeceğimiz bir ürün olduğunu herkesin bilmesi gerekir” dediği konuşmasını, “sektörü elbirliği ile daha donanımlı hale getirelim” sözleri ile bitirdi.

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