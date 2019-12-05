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Osmanlıspor’da Taşdemir dönemi

Teknik direktör Mustafa Dalcı’yla yolları ayıran başkent ekibi, sezon sonuna kadar İsmet Taşdemir’le yola devam etme kararı aldı.

Tuğçe Cantürk
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Teknik direktör Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yolları ayıran Osmanlıspor, sezon sonuna kadar İsmet Taşdemir’le anlaştı. Resmi imzayı bugün atan Taşdemir, oyuncularla toplantı yaptıktan sonra yardımcılarıyla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Sezon sonuna kadar takımı çalıştıracak olan İsmet Taşdemir’in yardımcıları şu isimlerden oluşuyor: Hakan Dolutaş, Cem Yanık, Fatih Çiçek, Halit Matlı ve Serkan Balcı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki ilk antrenmana mor-sarılı ekip ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra oyuncular saha içerisine kurulu istasyonda pas ve şut çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde tam sahada taktik ağırlıklı çalışan mor-sarılılar, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. 
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