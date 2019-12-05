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Ömür Gedik gökdelenin çatısında klip çekti!

Ünlü sanatçı Ömür Gedik, yeni single’ının klip çekimi için 46 katlı gökdelenin çatısına çıktı.

Tuğçe Cantürk
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‘ÖLÜMÜ HİSSETTİM!’
‘ARTIK VEGAN GİYİME GEÇMENİN ZAMANI GELDİ’
‘SUNİ ET ÜRETİLDİ! EN ÇOK BİZ ALACAĞIZ!’

Yerden tam 150 metre yüksekte, hiçbir güvenlik önlemi almadan çatının kenarına yatarak ölümle burun buruna gelen Gedik; ‘Kenardaki çekimler yaklaşık 1 saat sürdü. O sürede ölümü hissettim’ dedi.

9 Aralıkta DMC etiketiyle dinleyicisiyle buluşacak olan ‘Aramışsın’ şarkısının sözü ve müziği Ömür Gedik’e ait. W İstanbul ve Ağaoğlu Maslak 1453’te klip çeken Gedik, çekimin ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Üzerinde ki kürk ve deri parçalarla ilgili gelen sorulara; ‘Üzerimde hayvanlardan yapılmış olan hiçbir şey yok. Ayakkabılarım bile suni deri. Bu çok tartışılıyor ama ben giyilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hiç biri için hayvan öldürmeye gerek yok. Artık vegan giyime geçmenin zamanı geldi. Özellikle yurt dışında trend olmuş durumda. Saçlarımda ki gökkuşağı da hoşgörü ve sevginin mesajı. Bu da cana kıyarak değil severek oluyor’ diye konuştu.

Gedik, ‘Hafızanızı sildirmek istediğiniz anılarınız var mı?’ sorusuna; ‘Ölümler var, yaşadığım çok acı şeyler var ama yine de hepsinde benim yaşanmışlıklarım var. Sildirmek istemem’ dedi.

Son dönemde attığı twetlerle ilgili olarak sorulan sorulara ise; ‘Daha önce attığım tweetlerden hiçbir farkı yoktu. Sadece dikkat çekiş biçimi farklıydı. Üzerinde bile daha az et yenilmesi gerektiği yazıyordu. İnsanların yemek alışkanlıklarını eleştirmek haddim değil ama, kasırgalar, fırtınalar yağmurlar, dünyanın ikliminin bu kadar değiştiği bir dönemde bunların merkezinde hayvancılığın yattığını hepimizi biliyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza iyi bir dünya bırakmak istiyorsak bunlara özen göstermeliyiz. Buna dikkat çekmek istedim. Normal bir tweet atsam bu kadar konuşulmayacaktı. Bu Peta’nın bir yöntemi ve Peta’ya ait bir görseldi zaten’ diye yanıt verdi.

Ayrıca; ‘Artık suni et üretildi. 2020 yılında Kanada da suni et yenmeye başlanacak. Türkiye’ye geldiği zaman sanırım en çok biz alacağız’ diye konuştu.

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