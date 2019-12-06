Wyndham Çerkezköy Oteli'nden sanata destek

Trakya’nın sanayi merkezi konumunda bulunan Çerkezköy’de iş seyahatleri ve turistik gezilerde 5 yıldızlı konaklama deneyimi sunan Wyndham Çerkezköy Oteli, ressam ve heykeltıraş Esra Akar’ın Atöly’e Sergisi’ni misafirleriyle buluşturuyor.

20 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek olan sergi, otelin fuaye bölümünde yer alıyor. Sergide Esra Akar’ın yağlı boya tabloları, heykelleri, biblo ve tablet tasarımları yer alıyor. Wyndham Çerkezköy Oteli’ni ziyaret edenler tasarımları görüp fotoğraf çekebiliyor.

Sanata ve sanatçıya destek vermenin kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Wyndham Çerkezköy Oteli Genel Müdürü İlke Ferit Demirbilek, “Sanat, tüm toplumları birleştiren ve kaynaştıran en önemli unsurların başında geliyor. Sanattaki estetik hem göze hem de ruha hitap ediyor. Biz de Wyndham Çerkezköy Oteli olarak Sayın Esra Akar’ın eserlerini otelimizde sergilemekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Gerek otelimizde konaklayan misafirlerimiz gerekse de sergi için otelimizi ziyaret edenler Atöly’e Sergisi’ne büyük ilgi gösteriyor. Bundan sonraki dönemlerde de böyle sergilere yer vermeye devam edeceğiz” dedi.Huzurlu ve sakin ortamıyla, iş hayatının stresinden ve yoğun temposundan uzaklaşarak tam bir yenilenme yaşamanız için tasarlanan Wyndham Çerkezköy Oteli; 120 odası, lüks restoranları ve insan anatomisine hâkim uzman fizyoterapistlerle hizmet veren SPA&Tuz Sağlık Merkezi ile benzersiz bir konaklama deneyimi sunuyor.