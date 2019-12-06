Belediyelerde Dijital Dönüşüm Etkinliği düzenlendi

Samsung Electronics Türkiye ve Mobisis iş birliği ile Samsung İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen Belediyelerde Dijital Dönüşüm Etkinliği, teknoloji sistemlerini İstanbul ilçe belediyeleri ile buluşturdu. Etkinliğe Bağcılar, Başakşehir, Bahçelievler, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt, Kadıköy, Küçükçekmece ve Sultangazi belediyelerinden yöneticiler katıldı.

Samsung İnovasyon Merkezi’nde, Samsung Electronics Türkiye ve Mobisis İletişim iş birliğinde düzenlenen, Bağcılar, Başakşehir, Bahçelievler, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt, Kadıköy, Küçükçekmece ve Sultangazi belediyelerinin katıldığı etkinlikte teknolojinin belediyecilik ve kurumlardaki kullanım alanları ve uygulamaların sağladığı yararlar konuşuldu.

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Çağdaş Mersinlioğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelin ardından Mobil Cihazlarda Güvenlik ve Yönetim Platformları, RFID ile demirbaş takip sistemi, saha kullanımında fark yaratan Mobil Cihazlar, Kağıtsız Ofis, Biyometrik İmza, Mobil Ödeme Sistemleri, Mobil E-Arşiv çözümleri tanıtıldı.

Etkinlik, Samsung Kurumsal Satış Direktörü Murat Atıcı, Samsung Kurumsal Çözüm Direktörü Tuğbay Aşkın, Mobisis Kurumsal Satış Direktörü Özkan Çeneli ve Küçükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Çağdaş Mersinlioğlu’nun belediyelerde dijital dönüşüm vizyonlarını açıkladıkları açılış konuşmalarıyla başladı.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Murat Atıcı, Samsung dünyasından ve teknolojinin gelişmesi ve bu gelişmenin insan hayatını kolaylaştırıcı etkisi ile birlikte insan hayatında yoğun olarak kullanılmaya başlanılan bilişim teknolojilerinin, kurumsal hayatta ve kamu yönetiminde de dijital dönüşümü gerekli hale getirdiğini belirtti. Tuğbay Aşkın ise Samsung’un Türkiye’de 200’den fazla yazılım geliştiren iş ortakları ile birlikte oluşturduğu kurumsal çözüm ekosisteminin mobil dönüşüm hedeflerinden bahsettiği konuşmasında sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle sahada kullanılan dayanıklı mobil cihazların çözümlerle birlikte kamu hizmetlerinde yaygınlaştırılması, belediyecilikte daha etkin, hızlı ve her yerden hizmet verebilen bir sisteme geçiş yapılmasını sağlayacaktır. Ayrıca bilişim altyapısının bir parçası haline gelen mobil cihazlar ve uygulamaların etkin yönetimi de başarılı ve kesintisiz hizmet sürekliliğinin ana bileşeni olacaktır.”