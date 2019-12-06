Whatsapp Kullanıcılarının Dikkatine: 7 Aralık'tan İtibaren Yasaklanacak!

Whatsapp, kullanıcıların memnuniyetini düşünerek yeni bir düzenleme yaptı. Whatsapp üzerinden gönderilen toplu mesaj özelliğinin artık amacının dışına çıkılarak gönderildiğini açıklayan, bu sebepten dolayı da çok sayıda kullanıcıdan geri dönüş aldıklarını aktaran Whatsapp, artık yaşanan bu sorunun meydana gelmeyeceğini söyledi.

Whatsapp, reklam şirketleri ve firmalar gibi birçok kuruluşun artık toplu mesajlar özelliğini kullanarak kullanıcılara hiçbir şekilde rahatsızlık yaşatamayacaklarını açıkladı.

Yasal İşlemler

Bunun tamamıyla bütünsel yaklaşılması gereken bir konu olduğuna değinen WhatsApp, otomatik ve toplu mesajlaşma ya da kişisel olmayan birçok kullanım gibi Hizmet Şartlarını direkt olarak ihlal etmekte olan suistimalin önüne geçmek adına, elinde her türlü kaynakları kullanmayı taahhüt ettiklerinin altını çizdi.

Bu sebepten dolayı, teknolojik yaptırımın yanı sıra, meydana gelen söz konusu türde bir istismarın platformdaki birçok kanıtlarına bağlamış oldukları bireylere ya da şirketlere karşı her türlü yasal işlemi uygulayarak haklarında gerekli olan işlemleri gerçekleştirdiklerini sözlerine eklediler.

Yarın Kaldırılıyor

Whatsapp, 7 Aralık 2019 tarihinden itibaren başlayarak, otomatik ya da toplu mesajlaşma ya da kişisel olmayan kullanım gibi Hizmet Şartlarını ihlal etmekte olan, ya da bu durumları istismarda bulunan kişilere, otomatik yada toplu mesjalaşma gibi ihlaller yaptıklarını tespit ettiklerinde yasal işlemlerde bulunacaklarını açıkladı.

Whatsapp yetkilileri bunu bir örnekle açıkladı. Platform dışı bilgiler, şirketlerden Whatsapp'ı Şartları ihlal eden şekillerde kullanma yetkileri hakkındaki hak iddialarını içermektedir diyerek oldukça kafa karıştırdı.

Bu yazının kötüye kullanım kanıtı olarak kullanılabileceğini, ve bunu yapan şirketlerin 7 Aralık itibarıyla buna devam etmesi durumunda yasal işlemlerde bulunacak olduklarının altını çizdi.

Yani kısaca, toplu mesajlaşma üzerinden Whatsapp'ı hedef alan, amacından dışarı çıkan, kullanıcıları sürekli olarak spam mesaj ve reklamlarla rahatsız eden kişilerin yargı yoluyla bu yaptıklarından dolayı haklarında dava açılacağını bildirdi.