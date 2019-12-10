Renault MAİS Contact Center World Dünya Finallerinde 4 ödül aldı

Diyalog platformu kapsamında verdiği hizmetler ile En İyi Müşteri Hizmetleri ve En İyi Sosyal Medya Yönetimi kategorilerinde 2 altın madalyanın sahibi olan Renault MAİS, ayrıca En İyi İletişim Merkezi ve En İyi Teknolojik İcat kategorilerinde 2 gümüş madalya kazandı.

Çağrı merkezinin Oscar’ı olarak görülen yarışma, bu sene Geleceğin Müşteri Deneyimi ana felsefesi çerçevesinde 2-6 Aralık tarihlerinde Barcelona’da düzenlendi.

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: 3 yıllık emeğin karşılığı

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: ‘’Renault MAİS olarak, OYAK Grubu vizyonu doğrultusu ve lider marka olmanın getirdiği sorumluluk gereği, koşulsuz müşteri, bayi ve çalışan memnuniyeti konularında 3 yıldır önemli bir yol kat ettik.Uluslararası platformlarda önemli bir yere sahip olan Contact Center World yarışmasının dünya finallerinde kazandığımız 2 altın ve 2 gümüş madalyayı 3 yıllık emeğimizin karşılığı olarak görüyoruz. Müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemin bu saygın ödüllerle taçlandırılmasından büyük gurur duyuyoruz. Renault Diyalog platformu ile başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza daha iyi hizmet vermeye devam edeceğiz’’ dedi.

360 derece iletişim platformu

Renault MAİS, OYAK Grubu müşteri memnuniyeti vizyonu doğrultusunda temellerini 3 yıl önce attığı dijital dönüşüme büyük önem veriyor. Bu doğrultuda müşterilerine Diyalog platformu ile sesli hizmetlerden sosyal ve dijital kanallara kadar kişiye özel, kolay ve benzersiz bir deneyim sunuyor. Diyalog İletişim Hattı, kaza ve arıza gibi durumlarda anlık müdahale hizmeti sunan Renault Yardım, tüm başvuru ve taleplerin değerlendirildiği Şikayet Yönetim Ekibi, kalite ve memnuniyet kontrol aramalarının yapıldığı Renault Dinliyor’un ve WhatsApp hattının yanı sıra Sosyal Medya ve Dijital Kanallar ekibi ile kesintisiz hizmet veriyor.