Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 15:01 TSİ- Gündem G: Bugün 15:02 TSİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı

Ankara’da işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 asgari ücretini belirlemek için ikinci kez toplandı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılı asgari ücretini belirlemek üzere yeniden toplandı. 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin ilki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleşmişti. İkinci toplantı ise Türk-İş’te gerçekleştirildi. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ile komisyon üyeleri katıldı.

"BİZİM ARKADAŞLARIMIZ DİSK VE HAK-İŞ YETKİLİLERİNE TOPLANTI SONRASI BİLGİ VERECEKLER"

Toplantının açılışında konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bu yıl ilk defa DİSK ve HAK-İŞ ile birlikte bu süreci götürdüklerini kaydederek, "Geçen toplantı sonrası arkadaşlarımız DİSK ve HAK-İŞ’i ziyaret edip onların görüş ve kararını aldılar. Bugün arkadaşlarımız toplantılarını yapacak. Bizim arkadaşlarımız DİSK ve HAK-İŞ yetkililerine toplantı sonrası bilgi verecekler. Komisyon toplantısını yapacak. Sonra DİSK, HAK-İŞ ve Türk-İş kendi toplantılarını yapacak. Ortada dolaşan konuları biliyorsunuz. Açlık, yoksulluk sınırı vardı. Birde yaşam maliyeti vardı. O gün biz söylediğimiz rakam bunun altında olmasın diye talep ettik. Biz aynı noktadayız. DİSK’in talebi başka, HAK-İŞ ‘ortak bir karara katkı sağlarız’ diyor. İnşallah çalışanlar lehine güzel bir toplantı olur. Güzel bir rakam açıklarsa biz de mutlu olacağımızı ifade ederiz" dedi.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ise, "2020 yılında uygulanacak Asgari Ücret Komisyonunun ikinci toplantısı yapıldı. Gelenek olduğu üzere ikinci toplantıyı Türk-İş’te yaptık. Asgari Ücret Komisyonu bağımsız bir komisyon. Bu da çalışanların geçim şartları ve ülkedeki ekonomik duruma göre asgari ücreti belirlemeye çalışıyoruz. Bu bir anayasa hükmüdür, biz de bunu uygulamaya çalışıyoruz. Bugünkü toplantıda kamu kurumlarının temsilcileri birer sunum yapmalarını bekliyoruz. Geçen toplantımızda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK’te belli konularda veriler ve raporlamaların komisyona sunulmasını istemiştik. Bugün hangi konular sunulacağını biz de bilmiyoruz. Şimdi onları dinleyeceğiz, değerlendireceğiz. Bir sonraki toplantımız TİSK ev sahipliğinde ayın 17’sinde olacak. Orada teknik çalışmalarımız olacak. Son toplantıyı da Aralık ayının son haftası bakanımızın başkanlığında yapmayı planlıyoruz. Belirlenecek asgari ücretin tüm çalışma hayatına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Bugün 15:01 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
2020 Malulen Emeklilik Maaşı ne kadar? mask
2020 Malulen Emeklilik Maaşı ne kadar?
Red Bull Can You Make It? heyecanı Ankara’da başlayacak mask
Red Bull Can You Make It? heyecanı Ankara’da başlayacak
Renault MAİS Contact Center World Dünya Finallerinde 4 ödül aldı mask
Renault MAİS Contact Center World Dünya Finallerinde 4 ödül aldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Gergin Anlar! İki Grup Karşı Karşıya Geldi mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Gergin Anlar! İki Grup Karşı Karşıya Geldi
HDP'den Selahattin Demirtaş'la İlgili Açıklama Geldi: "Hastaneye Kaldırıldı" mask
HDP'den Selahattin Demirtaş'la İlgili Açıklama Geldi: "Hastaneye Kaldırıldı"
Vatandaşlar Akın Akın Gidiyor: O Devlet Kurumunun Çalışanları İsyan Etti... mask
Vatandaşlar Akın Akın Gidiyor: O Devlet Kurumunun Çalışanları İsyan Etti...
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Canan Karatay'dan Uyarı: Tavuk Dönerden Uzak Durun! mask
Canan Karatay'dan Uyarı: Tavuk Dönerden Uzak Durun!
On Numara çekildi - İşte Numaralar 09.12.2019 mask
On Numara çekildi - İşte Numaralar 09.12.2019
Darp Edildi, Korkunç Şekilde Bıçaklandı... 9 Saat Sonra Gözlerini Açtı! mask
Darp Edildi, Korkunç Şekilde Bıçaklandı... 9 Saat Sonra Gözlerini Açtı!
Yetiştirme yurdundan milli takıma uzanan başarı hikayesi mask
Yetiştirme yurdundan milli takıma uzanan başarı hikayesi
Dikkat! Bu risk faktörlerinden birine bile sahipseniz… mask
Dikkat! Bu risk faktörlerinden birine bile sahipseniz…
Altınok: Başarmanın yolu inanmaktan ve çok çalışmaktan geçer mask
Altınok: Başarmanın yolu inanmaktan ve çok çalışmaktan geçer

GALERİ

Yolcu ile şoför arasında çıkan tartışma polis merkezinde bitti mask
Yolcu ile şoför arasında çıkan tartışma polis merkezinde bitti
Fuat oktay’dan bütçeyi sunamayacağı eleştirilerine sert yanıt mask
Fuat oktay’dan bütçeyi sunamayacağı eleştirilerine sert yanıt
Faciadan dönülen trafik kazası kamerada mask
Faciadan dönülen trafik kazası kamerada
Tartıştığı yolculara küstü otobüsü dakikalarca bekletti mask
Tartıştığı yolculara küstü otobüsü dakikalarca bekletti
Kerpiç evin göçmesi sonucu enkaz altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı mask
Kerpiç evin göçmesi sonucu enkaz altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlara birçok yaban hayvanı yansıdı mask
Kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlara birçok yaban hayvanı yansıdı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL