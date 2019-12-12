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2019 yılında Google'da en çok bu başlıkları aradık

2020 yılı için geri sayımın başladığı bu günlerde, içinde bulunduğumuz 2019 yılında Google üzerinden en çok yaptığımız aramalar belli oldu.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Türkiye 2019 yılında Google’da en çok “ İstanbul Seçim Sonuçları 2019” başlığında arama yaptı.

Medya takip kurumu Ajans Press, 2019 Google Arama Trend’leri araştırmasını inceledi. Ajans Press’in derlediği bilgilere göre, 2019 yılı içerisinde en fazla İstanbul Seçim Sonuçları başlığında arama yapıldığı görüldü. İkinci sırada “Geleceğe Nefes” projesi yer alırken en fazla arama yapılan üçüncü başlık ise “YSK” oldu. En fazla arama yapılan diğer başlıklar ise sırasıyla, “Deprem”, “Sigara Fiyatları”, “Dolar Kuru”, “Askerlik Son Dakika”, “EYT”, “İstiklal Marşı 10 Kıta” ve “Notre Dame Katedrali” oldu.

2019 yılı içerisinde en çok aranan kişiler kategorisinde ilk üç içerisinde yer alan isimler ise Emine Bulut, Ekrem İmamoğlu ve Neslican Tay olarak kayıtlara geçti. 2019 yılı “Nasıl Yapılır?” arama trendlerinde başı “Revani Nasıl Yapılır” çekerken, “Bekçilik Başvurusu” ve “Kestane Nasıl Yapılır” en çok aranan diğer başlıklar arasında yer almayı başardı. Dünyada 2019 yılında en çok aranan üç başlık ise Indiavs South Africa, CameronBoyce ve Copa America oldu.

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2019 yılında Google'da en çok bu başlıkları aradık mask
2019 yılında Google'da en çok bu başlıkları aradık
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