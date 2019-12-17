Ankaralılar “Kırmızı Kış Festivali'' ile ısındı

“Kırmızı Kış Festivali” 7’den 70’e herkesin uğrak noktası haline geldi

Ankara’yı dünya başkentleri ile yarıştıran Kırmızı Kış Festivali, kapılarını açtığı günden bugüne Ankaralıların eğlence merkezi haline geldi. Her köşesinde birbirinden renkli kış aktiviteleri ile misafirlerini karşılayan festivalde Fatih Erkoç konseri ile başlayan müzik ziyafeti hafta sonları ünlü isimlerin konserleri ile devam ediyor.

Ankara’nın ilk kış festivali olma özelliği taşıyan Kırmızı Kış Festivali geçtiğimiz hafta sonu da Ankaralıları Retrobüs ile buluşturdu. Ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkaran Retrobüs, söylediği şarkılarla dinleyenlerin içini ısıttı. 70’ler, 80’ler ve 90’ların en sevilen Yeşilçam şarkılarının hep bir ağızdan söylendiği konserde misafirler o dönemlerin şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

Kırmızı Kış Festivali’nde Evrencan Gündüz rüzgarı esecek

Eğlencenin yanı sıra müzik ziyafeti yaşatan festival, bu hafta sonu da genç müzisyen Evrencan Gündüz’ü ağırlayacak. 20 Aralık Cuma günü saat 19.30’da başlayacak konserde Gündüz, en sevilen şarkılarını hayranları ile beraber söyleyecek.

Kırmızı Kış Festivali 2 ay boyunca ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek

ANKAmall açık alanda yer alan Ankara’nın ilk açık hava buz pisti ve kızak rampası ile kışın keyfini doyasıya yaşayan ziyaretçiler, alanda bulunan lunapark oyuncakları ile de keyifli vakit geçiriyor. Gün boyu DJ performanslarının, dans gösterilerinin ve çocuklara özel çeşitli faaliyetlerin gerçekleştiği Kırmızı Kış Festivali’nde ziyaretçiler unutulmaz bir kış yaşıyor. Köfteden hamburgere, sucuk ekmekten kestaneye kadar sokak lezzetinin yanı sıra çeşitli hediyelik eşyaların da satıldığı mini ahşap evler ziyaretçilere şölen tadında bir festival havası yaşatıyor.

Başkentlilerin yeni eğlence merkezi olan Kırmızı Kış Festivali, birbirinden farklı aktiviteleriyle 7’den 70’e herkese kışın en eğlenceli halini sunmaya devam edecek. 9 Şubat tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan festivalde, ünlü isimlerin konserleri de sürecek.