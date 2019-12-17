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Asgari ücret için ilk rakam belli oldu

TÜİK, asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan bir çalışanın aylık gıda harcama tutarını hafif iş kolu için 1940, orta iş kolu için 2086, ağır iş kolu için ise 2331 lira olarak belirledi.