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Altındağlı kadınlar, hayallerini resmettiler

Altındağlı kadınlar hayalleri gerçek yaptı. “Bir Hayalim Var” projesi kapsamında bir araya gelen Altındağlı kadınlar, zihinsel engelli bireylerle bir araya gelerek onlara özel bir gün yaşattı.

Tuğçe Cantürk
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Altındağlı kadınlar engelli bireyleri unutmadı. Altındağ Belediyesi Karapürçek-2 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, engelli bireylerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti. Merkezlerinde engelli bireylerle bir araya gelen Altındağlı kadınlar, engelli misafirlerine unutamayacakları bir gün yaşattı.

“ENGELLİLER ÖNCELİĞİMİZ…”

Altındağlı kadınların farkındalık oluşturan bu etkinliğinin çok anlamlı olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Engelleri aşmak bir inanç meselesi… Başarının anahtarı ise öncelikle inanmak... Hayatın tüm alanlarında, sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde, sivil toplumda, iş dünyasında; tüm zorluklara rağmen, engelli kardeşlerimizin sergiledikleri mücadeleyi görüyor ve takdir ediyorum. Bu durum bize gösteriyor ki, fiziki engeller hiçbir şeyin önünde engel değil, asıl sorun kalplerdeki engeller… Bu bilincin tüm topluma yayılması; zihinlerdeki engellerin kaldırılması ve engelli vatandaşlarımızın bizim bir parçamız olduğu gerçeğinin idrak edilmesi, Altındağ Belediyesi olarak, bizim öncelikli konularımız arasında yer alıyor.” dedi.

RENGARENK HAYALLER…

Engelli bireylerle beraber resim yapan merkez üyesi Seda Nur Seyfi, “Bugün amacımız, hayallerimizi engelli misafirlerimizle birlikte gerçeğe dönüştürmekti. Hayallerimizi yansıttığımız bu etkinlikte hem engelli vatandaşlarımızın hem de ailelerinin rahat bir nefes almasını sağladık. Karşılıklı konuşup eğlendik, kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam oluşturduk. Yaşadıkları toplumsal problemleri ve iletişim sorunlarını ortadan kaldırdık. Kendilerine sabır ve şefkatle yaklaşarak özel bir gün yaşamalarını amaçladık. Başarabildiysek ne mutlu bize…” dedi.

“ÇOK MUTLUYUM…”

“Engelli vatandaşlarımızı yönlendirmek yerine onlara fikirlerini sorup, tercih hakkını onlara verdik ve kendi kararlarını uygulamaları için onları cesaretlendirdik.” diyen merkez üyesi Burcu Taş ise “Hadi şimdi güneşi sarı renge boya demek yerine, ‘sence güneşi hangi renge boyayalım’ gibi sorular sorarak rahatlatıcı ve güven veren bir ilişki kurmaya özen gösterdik. Hep birlikte el ele, hayallerimize doğru yürüdüğümüz anlamlı bir etkinlik oldu. Katıldığım için çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

SEVGİYE ENGEL YOK

Engelli üyeler Merve Dalkılıç ve Hatice Nur Acar ise hayallerini rengarenk boya kalemleriyle resmetmenin çok keyifli olduğunu söyledi. Birlikte keyifli bir gün geçirdiklerini söyleyen Dalkılıç ve Acar, sevginin hiçbir şeye engel olamayacağını vurguladı.
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Bugün 09:42 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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