Tuvalet Kağıtlarının Beyazlık Sebebi Şaşırttı: Neden Beyaz Üretiliyor?

Temizlik ürünlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan tuvalet kağıtları neden beyaz? Sorusunun cevabı oldukça şaşırtıcı.

Amerika, 80'li yıllara kadar farklı renklerde tuvalet kağıdı üretip satmaktaydı, Bu rengarenk tuvalet kağıtlarının kullanılmasının temel sebebi o dönemin banyolarının rengarenk olmasıydı. Yeni ev sahipleri, tuvalet kağıtlarını banyo dekor rengine seçip uyum yakalıyordu.

Fakat sonralarda renkli tuvalet kağıtlarına ilgi azaldı. Çünkü uzmanlar, renkli tuvalet kağıtlarının üretilmesi için kullanılan kimyasal boyaların cilde çok zararlı olduğunu ve sadece ciltle kalmayıp doğaya da zarar verildiğini açıklıyordu. Bunun yanı sıra evler de artık siyah ve beyaz dekorasyona yoğunlaşmıştı.

Bu sebeplerle birlikte renkli tuvalet kağıtları artık hiç tercih edilmemeye başlandı. Fakat şuanda Fransa'da hala pembe tuvalet kağıtları üretilip satılıyor.