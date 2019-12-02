En çok mülteci Türkiye'de yaşıyor

Böylelikle Türkiye’nin en çok mülteci barındıran ülke olduğu kaydedildi. Ayrıca dünyadaki mültecilerin yarısının sadece 6 ülke içinde bulunması dikkat çekti.

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press,mültecilerle ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya’nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl mültecilerle alakalı basına 17 bin 814 haber yansıdığı tespit edildi. 8 yıldır Türkiye’nin gündeminde yer alan Suriyeliler ile alakalı basına yansıyan haber adedi ise 35 bin 988 olarak kayıtlara geçti.

Ajans Press’in World Economic Forum verilerinden elde ettiği bilgilere göre dünyadaki mültecilerin ülkelere göre dağılımı belli oldu. Böylelikle mültecilerin yüzde 14’ünün Türkiye’de bulunduğu görülürken, Türkiye’nin en çok mülteci barındıran ülke olduğu kaydedildi.Mültecilerin yaşadığı diğer ülkeler ise yüzde 11 ile Ürdün, yüzde 9 ile Gazze ve Batı Şeria, yüzde 6 ile Lübnan, yüzde 5 ile de Pakistan ve Uganda olarak saptandı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre de Türkiye’de yaşayan geçici koruma kapsamındaki güncel Suriyeli sayısı 3 milyon 687 bin 244 olarak belirlendi.