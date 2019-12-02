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GO, ‘5 Yıldızlı Mükemmellikte Yetkinlik’ sertifikasını ikinci kez aldı

GO, iş dünyasının en prestijli ödüllerinden olan ‘5 Yıldızlı Mükemmellikte Yetkinlik’ sertifikasını 6’ncı yılında ikinci kez alarak, önemli bir başarıya daha imza attı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Türkiye’nin köklü enerji şirketi İpragaz’ın akaryakıt sektöründeki dinamik ve yenilikçi markası GO, Türkiye Kalite Derneği tarafından kurumsal çalışmaların Avrupa Kalite Yönetim Vakfı EFQM Mükemmellik Modeli kriterlerine uyumu üzerinde yapılan değerlendirmede, ‘5 Yıldızlı Mükemmellikte Yetkinlik’e layık görüldü. 

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından Türkiye’nin en mükemmelerinin belirlendiği 2019 Türkiye Mükemmelik Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 'Çözüm Özünde' temasıyla gerçekleştirilen 28. Kalite Kongresi’nin ödül gecesinde, İpragaz’ın akaryakıt markası GO da mükemmellik başarısıyla yer aldı. Türkiye’nin yeni nesil yakıt istasyonu GO, çağdaş, yenilikçi yapısı, hizmet kalitesi ve yeni nesil yakıt istasyonları fark yaratarak, 6’ncı yılında ikinci kez ‘5 Yıldızlı Mükemmellikte Yetkinlik’ sertifikası aldı. GO, 2017’deki organizasyonda alanında aynı sertifikayı alan en genç firma olmuştu.

Mükemmelliyete yolculuk 2017’de başladı

Türkiye’de kurulduğu 1961 yılından bu yana birçok başarılı ilke imza atan İpragaz’ın, akaryakıt sektöründeki markası GO, ilk istasyonunu 2013’de açtı. Mükemmeliyetçi bir yaklaşım ve küresel standartlarda hizmet anlayışıyla piyasada dikkatleri üzerine çeken GO, 2017 yılında EFQM Mükemmellik Modeli’ni yönetim modeli olarak benimsedi. Öz değerlendirme ve yetkinlik değerlendirmesinde özellikle strateji ve süreç yönetiminde fark yaratan GO, çalışanların katılımı ve inovasyon odaklı organizasyon yaklaşımlarıyla başarılı sonuçlar aldı.

Vizyonu; ‘yolların en saygın yakıt istasyonu olmak’

Sağlık, emniyet, çevre, güvenlik ve kalite politikasından taviz vermeden, müşterilerine kesintisiz ürün ve hizmetler sunmayı hedefleyen GO, iyileştirme ve yenilikçi politikasıyla mükemmeliyet çıtasını sürekli yükseğe taşıyor. Tüm faaliyetlerinde, insan odaklı, doğal kaynakları verimli kullanmayı öncelik olarak gören GO, ‘yolların en saygın yakıt istasyonu olmak’ vizyonuyla insana, geleceğe, araca, yasalara saygılı ve BADO (Bayi Dostu) felsefesini ilke ediniyor.

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