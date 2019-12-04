TED Ankara Koleji'nde tekerlekli sandalye basketbol maçı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı TED Ankara Koleji’ne konuk olarak öğrencilere bu spor dalını tanıttı.

Kulüp antrenörü Gazi Astsubay Taner Ertay ve sporcular, TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu Yıldız Kız-Erkek Basketbol Takımı ile öğle yemeği yedi, ardından okulun spor salonunda birlikte maç yaptı. Maçın öncesinde antrenör Taner Ertay, yıldız basketbol takımı oyuncularına Tekerlekli Sandalye Basketbolu’nun kurallarını anlattı. İki takımın oyuncularından oluşturulan karma takımlar arasındaki maçta, sık sık oyuncu değişimi yapılarak daha çok öğrencinin bu spor dalını tanıması sağlandı. Tribünden bu anlamlı maçı izleyen ortaokul öğrencileri de sporculara destek verdi.