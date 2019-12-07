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Ankara'da Candan Erçetin gecesi

Kerki Solfej'in düzenlediği konserlerde sevenleriyle buluşan Candan Erçetin, dün akşam Ankara Congresium’da sahneye çıktı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Her konserinde sahnesi, performansı, kostümleri ve repertuarıyla dinleyicisini farklı bir yolculuğa çıkaran Candan Erçetin, dün akşam Ankara’da sevenlerine yine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Ankara’da 2019 yılının 2. konserini yine Congresium’da gerçekleştiren Candan Erçetin bu kez farklı bir repertuarla dinleyicisiyle buluştu. 10 yıldır sahnede söylemediği “Gözler” şarkısını yepyeni düzenlemesiyle seslendiren Erçetin, muhteşem bir koro eşliğinde göçmen şarkı ve türkülerde seyircileriyle karşılıklı dans etti.
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