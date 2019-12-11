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Unicef İyi Niyet Elçisi Kıvanç Tatlıtuğ UN Global Compact’e Destek Verdi

Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik platformuna destek çığ gibi büyüyor.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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UNICEF İyi Niyet Elçisi Kıvanç Tatlıtuğ, dünya çapında şirketleri daha sürdürülebilir bir dünya için harekete geçiren Birleşmiş Milletler (United Nations-UN) Global Compact’e destek verdi ve tüm şirketleri UN Global Compact’e imzacı olmaya ve gezegenimiz için harekete geçmeye davet etti.

Bir Birleşmiş Milletler inisiyatifi olan UN Global Compact, dünya genelinde 10.000’in üzerinde şirket ve 3.000’in üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik platformu konumunda. 2000 yılında çalışmalarına başlayan UN Global Compact; sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kurumların iş birliği ile harekete geçmelerini teşvik ediyor.

Unicef iyi niyet elçisi Kıvanç Tatlıtuğ, “Çocuklarımıza gelecekte yaşanır bir dünya bırakmak için sorumluluklarımı biliyorum ve bu yüzden bu projede UN Global Compact’e destek veriyorum.” dedi. İnisiyatife destek vermekten dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Evrene ve ekosisteme kesinlikle daha çok önem vermeliyiz. Bu noktada dünya üstündeki her bireye ve kuruma büyük görevler düşüyor. Birçok birey gibi ben de elimden geleni yapıyorum. Ancak sadece bireysel çabaların yeterli olmadığını düşünüyorum. Şirketlerin de mutlaka aynı duyarlılığa sahip olması gerekiyor. Şirketler sürdürülebilir bir geleceğe adım atmalı ve bunun için somut aksiyonlar almalılar. UN Global Compact destekçisi olarak buradan tüm şirketleri imzacı olmaya ve sürdürülebilir bir gezegen için somut aksiyonlar almaya davet ediyorum.”

Kıvanç Tatlıtuğ’un inisiyatiflerine destek vermesinden dolayı büyük bir gurur yaşadıklarını ifade eden Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü ise şunları söyledi: “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, özel sektörün önündeki fırsatları ve riskleri gözler önüne seriyor. UN Global Compact olarak şirketlerimizi, sürdürülebilir bir gelecek için daha fazla sorumluluk almaya ve harekete geçmeye teşvik ediyor, hem küresel hem yerel uzmanlığımız ve programlarımız ile onları destekliyoruz. Kıvanç Tatlıtuğ gibi mesleğinde çok başarılı olan, sadece Türkiye’de değil tüm bölgede tanınan ve sevilen bir sanatçımızın tüm gezegenimizi ilgilendiren sorunlara duyarlı olmasından ve bizleri desteklemesinden dolayı çok mutluyuz. Kendisinin çağrısına yanıt vererek UN Global Compact’e imza atacak yeni şirketlerle birlikte büyük bir dönüşüme öncülük edeceğimize inanıyoruz. Kıvanç Tatlıtuğ’a verdiği destek için çok teşekkür ediyoruz.”

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Unicef İyi Niyet Elçisi Kıvanç Tatlıtuğ UN Global Compact’e Destek Verdi mask
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