BKM'den Kredi Kartı Bilgilerinin Çalındığına Dair İddialara Yanıt Geldi

Bankalararası kart Merkezi (BKM), son günlerde kamuoyunda geniş yer edinen Türkiye’deki bazı kredi kartı bilgilerinin çalındığına dair haberlere ilişkin önemli açıklama geldi. BKM tarafından kredi kartı bilgilerinin çalındığına dair çıkan iddialara yönelik yapılan açıklamada, düzenleyici otoriterler, kart çıkaran kurumlar ve ilgili paydaşların büyük bir dikkatle takip edildiği ifade edilmiştir.

Son günlerde çokça konuşulan habere göre, Türkiye’de 463 binden fazla banka ve kredi kartının kullanıcı bilgilerinin çalındığı iddia edilmiştir. Ortaya çıkan bu iddialara yönelik ilk resmi açıklama ise BKM’den geldi. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği, Türkiye Bankalar Birliği ve Bankalararası Kart Merkezi tarafından yapılan açıklamalara göre uluslararası güvenlik standartlarına göre konunun takip edildiği ve güvenliğin sağlandığı ifade edilmiştir. Ancak kart bilgilerinin çalınıp çalınmadığına dair net bir açıklama yapılmaması dikkat çekmiştir

Kartlar Uluslararası Standartlara Göre Korunuyor

BKM tarafından binlerce insanın kredi kartı bilgilerinin çalınmasıyla ilgili resmi açıklama yapıldı. Açıklamaya göre düzenleyici otoriterler, kart çıkaran kuruluşlar ve ilgili paydaşlar tarafından titizlikle konun takip edildiği ifade edilmiştir. Banka ve kredi kartı kanun ve ilgili yönetmeliklere göre Türkiye’deki tüm ödeme dolandırıcılığına karşı olası tehlikelerden güncel uluslararası standartlara göre koruma sağlandığı ifade edilmiştir.

Ortaya atılan iddialara ilişkin yapılan açıklamada ayrıca ülkede faaliyet gösteren kuruluşlarında güvenlik hizmetleri ve sahtekarlıklara karşı mücadele için sundukları çözümlerin kart bilgilerinin sıkı bir şekilde korunduğu vurgulanmıştır. Söz konusu kartlar için gerekli önlemlerin alındığı ve kart bilgileri ile ilgili güncel tüm bilgiye internet adresi üzerinden ulaşabileceklerini bildirmiştir.

BKM’nin yanı sıra benzer birçok farklı kuruluştan da konuyla ilgili açıklamalar yapılmıştır. Ancak açıklama yapan kurumların hiçbiri çalınan kart bilgilerine ilişkin net bir açıklamada yapmamıştır. Ortaya çıkan iddialara ilişkin ilk açıklama ise Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) tarafından yapılmıştı.

Şüpheli Durumların Bildirilmesi İçin Çağrı Yapıldı

Binlerce kredi kartı kullanıcısının kart bilgilerinin çalındığına dair ortaya atılan iddiaların ardından konuyla ilgili kuruluşlar tarafından peş peşe açıklama gelmiştir. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada, çalınan kredi kartları için her hangi bir atıfta bulunmadan sosyal medya hesabı üzerinden çağrıda bulunulmuştur. Şüpheli görülen durumların bildirilmesi yönünde çağrılarını yineleyen kurumların konu hakkında net bir açıklama yapmaması muamma yaratmıştır.

TBB tarafından yapılan paylaşımın ardından açıklama yapma gereği duyan BKM ise konu hakkında olayların büyük bir titizlikle takip edildiği ve basına yansıyan haberlere ilişkin konun takip edildiği bildirilmiştir. Türkiye’deki birçok kredi kartı kullanıcısının kart bilgilerinin çalındığının gündem olmasının ardından kurumların net bir açıklama yapmaması kredi kartı sahiplerini korkutmuştur. Şüpheli görülen durumlarda ilgili kurumlara bildirim yapılması yineleyen kurumlar aynı zamanda kredi kartlarının uluslararası standartlara göre korunduğunu ifade etmişlerdir.