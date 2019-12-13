Ünlü Şarkıcı Göğüs Dekoltesiyle Yürek Hoplattı: Kısa Sürede Binlerce Beğeni Aldı

Hem dış güzelliği, hem de ses güzelliğiyle birlikte çok uzun zamandan beri ünlüler camiasının en çok dikkat çeken isimlerinden birisi olan ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine geliyor.

Instagram'da toplam olarak 10.500.000 takipçi sayısına ulaşan Hadise, son paylaşımıyla birlikte takıipçilerinin yüreğini hoplattı. Transparan bir kıyafet giyme tercihinde bulunan Hadise, kısa sürede 250.000'den fazla beğeni alarak, şahsına ait hesaptaki en yüksek beğeniyi de bu vesileyle görmüş oldu. Fotoğrafa hala her saniye 3 - 10 arasında değişim gösteren sayılarda beğeni geliyor.

"Photoshop"

Bunun yanı sıra, birkaç gün önce iki parçadan meydana gelen lacivert bir kıyafetle çekilen fotoğrafını takipçilerine ileten güzel şarkıcı Hadise, incelen beli ve kollarıyla birlikte dikkatleri üzerinde toplamıştı.

Hadise'nin fotoğrafına çok sayıda takipçisi tarafından yorum yapıldı ve hem kol, hem de belde photoshop yapıldığının bariz olduğu ortaya çıktı. Olay kısa süre içerisinde Twitter'da gündemdeki yerini alırken, Hadise tarafından ise net bir açıklama gelmedi.

Hadise Kimdir?

1985 yılında hayata gözlerini açan Hadise, Belçika'da doğmuştur. Henüz çocuk yaşlardayken şarkı söyleme ve ata binme hobileri olan Hadise; Ekonomi ve Çağdaş Diller eğitimi aldı. Ardından ise çocukluk hayali olan müzisyenlik için kolları sıvamaya karar verdi. Hadise'nin aldığı her kararda arkasında duran ailesi, bu duruma da olumlu yanıt vererek Hadise'ye de bir takım desteklerde bulunmmuştu.

Bundan 16 yıl önce, 2003 yılı içerisinde Belçika'nın; Türkiye benzeri olan "Popstar" yarışmasına katılım gerçeştiren Hadise, Finale kalan son 10 isimden biri olamasa da, çok sayıda yapımcının dikkatini çekerek öne çıktı. 2Brains isimli şirket, kısa süre içerisinde ünlü oyuncuyla sözleşme yapma talebinde bulundu. Hadise, Yves Gaillarda ve Serge Ramaekers ile birlikte kayıt alabilmek adına stüdyoya giriş yaptı.