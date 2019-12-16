Aile Şirketlerini İlgilendiren Nikah Reformu Önerisi

Sürdürülebilir Bir Aile Kurumu İçin, ‘ Evlilik Yeterlilik Belgesi’ Şartı Getirilmeli

“REŞİT OLMAK, BELLİ BİR RAKAMA ULAŞMAK DEĞİL, AİLE YÖNETEBİLECEK OLGUNLUĞA ERİŞMEKTİR”

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi Zeynep Emre’den hukukçulara ders çıkartacak bir öneri geldi. Türk milletinin temel yapı taşı olan aile kurumunu kurtarmak ve değişen ekonomik ve sosyolojik koşullar gereği, sürdürülebilir bir aile kurmak için, nikah şartlarında değişikliğe gidilmesi gerektiğini öne süren Emre, ‘her 18 yaşına giren nikah yapamamalı ve evlenme girişiminde bulunan taraflardan, ‘evlilik yeterlilik belgesi’ istenmesi koşulunun getirileli’ önerisinde bulundu

Boşanmaların hızla arttığı günümüzde, mevcut hukuki koşullardaki düzenlemek, hukukçular arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. Çok sayıda aile şirketini de olumsuz etkileyen boşanmalara karşı, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Zeynep Emre’den oldukça çarpıcı bir öneri geldi

Çağımızda değişen ekonomi ve sosyolojik koşullar altında, sürdürülebilir bir aile kurumu oluşturmak ve doğan çocukların anne-baba şefkatinden mahrum kalmaması için, nikah şartların güncellenmesi gerektiğini söyleyen Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi Zeynep Emre, ‘Türk toplumunun temel yapı taşı olan ailenin, güçlü temeller üzerine inşa edilmesi gerekmektedir’ dedi.

‘Kanunda Reşitlik Yeniden Tanımlanmalı, Her 18 Yaşına Giren Evlenememeli’

Günümüzde evliliklerin ilk 5 yılda büyük oranda boşanma ile sona erdiğine vurgu yapan Zeynep Emre, nikah şartlarının çağımız koşullarına göre yeniden belirlenmesi gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi;

‘Yasalara göre 18 yaşını dolduran herkes reşit olarak kabul edilip, nikah yapabilmektedir. Oysaki reşit olmak, sayısal rakamlar ile değil, ekonomik, psikolojik ve kendi başına aile kurup, yönetebilecek olgunluğa erişmenin ifadesidir. Kanunda reşitlik, yeniden tanımlanmalıdır. Evlenecek çiftlerin, aile yönetebilecek özelliklere sahip olup olmadığı, Aile Bakanlığında oluşturulacak, konusunda uzman heyet tarafından kabul edilmelidir’

‘Evlilik Yeterlilik Belgesi’ olmayanların, nikahları kıyılmamalı’

Mesleki Yeterlilik Kurumunun 90’ın üzerinde iş kolunda, eğitim ve sınava tabi olmak kaydıyla mesleki yeterlilik belgesi verdiğini kaydeden Zeynep Emre, ‘Bugün inşaatlarda çalışacak duvar ustasından bile, ‘yeterlilik belgesi’ istenmektedir. İşverenler, yeterlilik belgesi olmayan kişileri, inşaatlarında herhangi bir işte çalıştıramamakta, SGK kaydını yaptıramamaktadırlar. Durum böyleyken, toplumun en önemli kurumu olan aile içinde, nikah öncesi taraflardan ‘evlilik yeterlilik belgesi’ istenmelidir’ dedi

‘Evlilik Yeterlilik Belgesi’nin, konunun uzmanları tarafından detaylandırılmaya muhtaç olduğunu söyleyen Emre, ‘bizlerin geleceği, ülkeyi yönetenlerin vereceği kararlardan geçmektedir. Umarım bu çağrım, TBMM üyeleri ve konunun uzmanları tarafından dikkate alınır’ dedi.