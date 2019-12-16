Sağlıklı Yaş Almak için Öneriler

Kurulduğu 2009 yılından bugüne, gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak, topluma bu konulardaki en doğru, güncel ve bilimsel bilgiyi aktarmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Sabri Ülker Vakfı, hayatın en güzel dönemlerinden olan yaşlılık döneminde sağlığı korumak ve geliştirmek, hastalıkları önlemek için kolayca uygulayabileceğiniz önemli ipuçları paylaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı verilerine göre nüfusumuzun %8.8’ini 65 yaş ve üzeri bireyler oluşturuyor, 2050 yılında bu oranın %20,8’e çıkacağı tahmin ediliyor. Yaş almak bazen sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor. “Ben eskiden şu tepeyi koşarak çıkardım” ile başlayan cümleler, kaslardaki güçsüzlük ve zayıflama sonucunda çabuk yorulma ile sonuçlanıyor. Hareketsizlik ile yetersiz ve dengesiz beslenme sonucunda alınan kilolar “Evlendiğimde 48 kiloydum” söylemlerinin arkasına saklanıyor.

Daha sağlıklı yaş almak, hastalıkları önlemek ve şeker hastalığı, tansiyon vb. hastalıkları kontrol altında tutmak için yapılacaklara, aşağıdaki önerileri yaşamınızın bir parçası haline getirerek başlayabilirsiniz.