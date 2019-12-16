Erol Evgin'den Ankara'da görkemli final

Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği konserini “Yaşadım Yıldızlar Şahidimdir” isimli şarkısıyla açan Sanatçı, konuklarını özel orkestrası eşliğinde büyülü bir yolculuğa çıkardı. Erol Evgin’e; “Sevdim Bir Genç Kadını”, “Delilah” “Beyaz Yelkenli” isimli şarkılarında Gökçe Sönmemiş’in koreografisi ile sahnelenen “50 Yıl” temalı dansları ile Cem Cüneyt Çelik, Maia İto, Berfu Elmas, Melike Koper, Hasan Topçuoğlu isimli dansçılar eşlik ettiler.

EROL EVGİN VE SILA’DAN “MUHTEŞEM DÜET” ÇOCUKLUK KAHRAMANIM

Erol Evgin konserinin 2. bölümünü “Ateşle Oynama” isimli şarkısıyla açtı. Konserin sürpriz konuğu olan Sıla sahneye şarkıyı söyleyerek, alkışlar eşliğinde çıktı. Sanatçılar “Ateşle Oynama” yı 3.500 kişilik dev koro eşliğinde seslendirdiler. Erol Evgin, Sıla’ya; “Sesiyle, besteleriyle, kalbiyle en sevdiğim Sanatçıların başında geliyor. Onur verdin” sözleriyle teşekkür ederken, Sıla; “Çocukluk kahramanımla aynı sahneyi paylaşmak mutluluk verici. Şeref duydum. Sizin açtığınız yoldan yürüyoruz” sözleriyle Evgin’e, olan sevgisini dile getirdi.

Erol Evgin’i izlemeye gelenler arasında; 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer, İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker, İnönü’nün torunu Gülsün Bilgehan da vardı. Konukları, Evgin’i kuliste ziyaret ettiler.